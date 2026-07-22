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ABD'li ünlü şarkıcı D4vd'nin 14 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp cesedini parçaladığı iddiasında kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'li ünlü şarkıcı D4vd'nin 14 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp cesedini parçaladığı iddiasında kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

ABD'de milyonlarca hayranı bulunan 21 yaşındaki şarkıcı D4vd hakkında açılan cinayet davasında kamuoyunu sarsan ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Savcılık, gerçek adı David Burke olan sanatçının 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i yükselen müzik kariyerini korumak amacıyla öldürdüğünü, ardından da cesedi parçalamak için günler öncesinden plan yaptığına işaret eden çok sayıda delili mahkemeye sundu.

Los Angeles'ta başlayan ön duruşmada savcılık, Burke'ün genç kızı defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi parçalayıp parçaları otomobilinin bagajına sakladığını ve delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığını öne sürdü. Dava kapsamında ortaya konulan iddialar, ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Burke ise cinayet, insan cesedini parçalama ve çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamalarının tamamını reddederek suçsuz olduğunu savundu.

KARİYERİNİ KORUMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Savcılığa göre Burke ile Celeste Rivas Hernandez arasındaki ilişki, genç kız henüz 11 yaşındayken başladı.

İddianamede, ikili arasında cinsel içerikli mesajlar, hamilelik, kürtaj ve ertesi gün hapına ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların bulunduğu belirtildi. Savcılık, zamanla kıskançlık yaşamaya başlayan Celeste'nin ilişkilerini kamuoyuna açıklamakla tehdit ettiğini, bunun da Burke'ün milyonlarca dolarlık müzik kariyerini tehlikeye attığını öne sürdü.

Celeste Rivas Hernandez (X)Celeste Rivas Hernandez (X)

Mahkeme belgelerine göre Burke, "mağdurun müzik kariyerini bitirecek bilgileri açıklamasını engellemek için onu susturmaya karar verdi."

Savcılık, 23 Nisan 2025'te Burke'ün genç kızı yaşadığı Lake Elsinore kentinden almak üzere araç gönderdiğini, ikilinin eve ulaşıncaya kadar mesajlaştığını, Celeste'nin eve girdikten sonra ise telefonunun tamamen sustuğunu belirtti. İddianamede, Burke'ün genç kızı defalarca bıçakladığı ve kan kaybederek ölmesini izlediği iddia edildi.

CİNAYETTEN SONRA TESTERE, CESET TORBASI VE KÜREK SİPARİŞİ

Savcılığın en dikkat çeken iddialarından biri ise cinayetin ardından yapılan internet alışverişleri oldu.

Cinayet Büro Dedektifi Joshua Byers, Burke'ün olaydan sonraki günlerde internet üzerinden; üç zincirli testere, ceset torbası, kürek, şişme plastik havuz, çeşitli temizlik malzemeleri sipariş ettiğini anlattı.

David Burke (Arşiv)David Burke (Arşiv)

Dedektif, siparişlerde "Trayvion Davis" takma adının kullanıldığını ancak ödemelerin Burke'ün kendi banka kartlarıyla yapıldığını, ürünlerin de Hollywood Hills'teki evine teslim edildiğini söyledi.

KAN DONDURAN PLAN! ŞİŞME HAVUZU KAN İZLERİ İÇİN KULLANDI İDDİASI

Savcılık, Burke'ün satın aldığı mavi plastik şişme havuzu cesedi parçalamak için kullandığını öne sürdü.

İddiaya göre amaç, garaj zeminine kan sıçramasını önlemekti. Dedektif Byers, yapılan incelemelerde parçalanan cesedin et dokusunda mavi plastik parçacıkları bulunduğunu, bunların söz konusu havuzdan kopmuş olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

ABD polisleri David Burke'nin evinde arama yapıyor (REUTERS)ABD polisleri David Burke'nin evinde arama yapıyor (REUTERS)

Savcılık ayrıca Burke'ün garajındaki kan lekelerinin DNA analizinde Celeste Rivas Hernandez ile eşleştiğini açıkladı.

CESET AYLARCA TESLA'NIN BAGAJINDA KALDI

Soruşturmadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri de cesedin bulunma şekli oldu.

Dedektif Byers'ın ifadesine göre Burke, cesedi parçaladıktan sonra parçaları kendi adına kayıtlı Tesla otomobiline yerleştirdi.

Savcılık, genç kızın cesedinin 29 Temmuz 2025'ten itibaren otomobilin bagajında kaldığını, Burke'ün aracı evinin yakınlarında bırakarak konser turnesine çıktığını öne sürdü. Haftalar sonra araç çekici otoparkına götürüldü.

Otopark çalışanları otomobilden gelen yoğun çürüme kokusu üzerine polisi aradı. Byers, olay yerine ulaştığında "cinayet dedektiflerinin çok iyi tanıdığı belirgin bir çürüme kokusuyla" karşılaştığını anlattı.

Celeste Rivas Hernandez (X)Celeste Rivas Hernandez (X)

BAŞ VE GÖVDE CESET TORBASINDA, KOLLAR VE BACAKLAR ÇÖP POŞETİNDE

Mahkemeye sunulan delillere göre Tesla'nın ön bagajındaki siyah ceset torbasının içinde Celeste'nin başı ve gövdesi bulundu. Ceset torbasının altında ise genç kızın kesilmiş kol ve bacaklarının yer aldığı başka bir çöp poşeti bulundu.

Savcılık tarafından mahkemede parçalanmış ve ileri derecede çürümüş cesede ait fotoğraflar da gösterildi. Genç kızın anne ve babasının da duruşmayı takip ettiği, fotoğraflar gösterilirken annesinin başını öne eğdiği görüldü. Adli tıp uzmanlarının, cesedin ileri derecede çürümesi nedeniyle ceset torbasını delil olarak cesetten ayıramadığı ifade edildi.

DÖVME DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dedektif Byers, Celeste'nin sağ işaret parmağında bulunan "SHHH..." dövmesinin Burke'ün sağ işaret parmağındaki dövmeyle aynı olduğunu söyledi.

Ayrıca Burke gözaltına alındığında parmağında kırmızı harflerle yazılmış "Celeste" dövmesinin bulunduğu da mahkemede gösterilen fotoğraflarla ortaya konuldu.

ABD'li şarkıcı David Burke (Arşiv)ABD'li şarkıcı David Burke (Arşiv)

POLİSE "18 YAŞINDA SANIYORDUM" DEMİŞTİ

Duruşmada Şubat 2024 tarihli polis vücut kamerası görüntüleri de izlendi.

O dönemde Celeste kayıp olarak aranırken Burke, polis ekiplerine genç kızla yalnızca bir kez yüz yüze görüştüğünü ve reşit olmadığını bilmediğini söylemişti. Görüntülerde Burke'ün, "Bana 18 yaşında olduğunu söyledi. Herkes bana şimdi 13 yaşında olduğunu söylüyor." dediği duyuldu.

Ancak savcılık, Burke'ün o tarihte genç kızla aylar öncesine dayanan cinsel ilişki yaşadığını savunuyor. Şerif Yardımcısı Juan Gonzalez ise Burke'ün polislerle son derece iş birliği yaptığını, evinde arama yapılmasına izin verdiğini ve o tarihte Celeste'ye ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığını anlattı.

REUTERSREUTERS

10 MİLYON DOLARLIK KARİYERİNİ KURTARMAK İSTEDİ İDDİASI

Burke'ün eski finans yöneticisi Benjamin Greger mahkemede verdiği ifadede sanatçının 2023-2025 yılları arasında 10 ila 11,5 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Bu gelirin yaklaşık 3 milyon dolarının Interscope Records ile yapılan plak anlaşmasının avans ödemelerinden oluştuğu belirtildi.

Savcılık, Burke'ün cinayeti de bu milyonlarca dolarlık kariyerini kaybetmemek için işlediğini öne sürüyor.

TİKTOK'TAN DÜNYA ŞÖHRETİNE UZANAN YOL

D4vd, Fortnite videoları için telefonuyla kaydettiği şarkılar sayesinde TikTok'ta kısa sürede dünya çapında ün kazandı. 2022 yılında yayımladığı "Romantic Homicide" adlı parça bir milyardan fazla dinlenerek sanatçıyı uluslararası yıldız haline getirdi. 2023 yılında iki EP yayımlayan D4vd, SZA'nın turnesinde sahne aldı, ardından Coachella Müzik Festivali'nde konser verdi ve 2025 yılında ilk stüdyo albümünü çıkardı.

ABD'li şarkıcı David Burke (X)ABD'li şarkıcı David Burke (X)

Savcılığa göre tam da kariyerinin zirvesine çıktığı dönemde işlenen cinayet, yükselişini bir anda durdurdu.

İDAM CEZASI MASADA

Yaklaşık dört gün sürmesi beklenen ön duruşmada hakim, davanın tam yargılamaya taşınması için yeterli delil bulunup bulunmadığına karar verecek.

Los Angeles Bölge Savcılığı, önümüzdeki günlerde 10'dan fazla tanığın daha dinleneceğini açıkladı. Savcılık, Burke hakkında idam cezası talep edilip edilmeyeceğine ise ilerleyen aşamalarda karar verileceğini bildirdi.

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