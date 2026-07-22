ABD'li ünlü şarkıcı D4vd'nin 14 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp cesedini parçaladığı iddiasında kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
ABD'de milyonlarca hayranı bulunan 21 yaşındaki şarkıcı D4vd hakkında açılan cinayet davasında kamuoyunu sarsan ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Savcılık, gerçek adı David Burke olan sanatçının 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i yükselen müzik kariyerini korumak amacıyla öldürdüğünü, ardından da cesedi parçalamak için günler öncesinden plan yaptığına işaret eden çok sayıda delili mahkemeye sundu.
Los Angeles'ta başlayan ön duruşmada savcılık, Burke'ün genç kızı defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi parçalayıp parçaları otomobilinin bagajına sakladığını ve delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığını öne sürdü. Dava kapsamında ortaya konulan iddialar, ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Burke ise cinayet, insan cesedini parçalama ve çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamalarının tamamını reddederek suçsuz olduğunu savundu.
KARİYERİNİ KORUMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI
Savcılığa göre Burke ile Celeste Rivas Hernandez arasındaki ilişki, genç kız henüz 11 yaşındayken başladı.
İddianamede, ikili arasında cinsel içerikli mesajlar, hamilelik, kürtaj ve ertesi gün hapına ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların bulunduğu belirtildi. Savcılık, zamanla kıskançlık yaşamaya başlayan Celeste'nin ilişkilerini kamuoyuna açıklamakla tehdit ettiğini, bunun da Burke'ün milyonlarca dolarlık müzik kariyerini tehlikeye attığını öne sürdü.
Mahkeme belgelerine göre Burke, "mağdurun müzik kariyerini bitirecek bilgileri açıklamasını engellemek için onu susturmaya karar verdi."
Savcılık, 23 Nisan 2025'te Burke'ün genç kızı yaşadığı Lake Elsinore kentinden almak üzere araç gönderdiğini, ikilinin eve ulaşıncaya kadar mesajlaştığını, Celeste'nin eve girdikten sonra ise telefonunun tamamen sustuğunu belirtti. İddianamede, Burke'ün genç kızı defalarca bıçakladığı ve kan kaybederek ölmesini izlediği iddia edildi.
CİNAYETTEN SONRA TESTERE, CESET TORBASI VE KÜREK SİPARİŞİ
Savcılığın en dikkat çeken iddialarından biri ise cinayetin ardından yapılan internet alışverişleri oldu.
Cinayet Büro Dedektifi Joshua Byers, Burke'ün olaydan sonraki günlerde internet üzerinden; üç zincirli testere, ceset torbası, kürek, şişme plastik havuz, çeşitli temizlik malzemeleri sipariş ettiğini anlattı.
Dedektif, siparişlerde "Trayvion Davis" takma adının kullanıldığını ancak ödemelerin Burke'ün kendi banka kartlarıyla yapıldığını, ürünlerin de Hollywood Hills'teki evine teslim edildiğini söyledi.
KAN DONDURAN PLAN! ŞİŞME HAVUZU KAN İZLERİ İÇİN KULLANDI İDDİASI
Savcılık, Burke'ün satın aldığı mavi plastik şişme havuzu cesedi parçalamak için kullandığını öne sürdü.
İddiaya göre amaç, garaj zeminine kan sıçramasını önlemekti. Dedektif Byers, yapılan incelemelerde parçalanan cesedin et dokusunda mavi plastik parçacıkları bulunduğunu, bunların söz konusu havuzdan kopmuş olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.