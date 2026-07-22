Otopark çalışanları otomobilden gelen yoğun çürüme kokusu üzerine polisi aradı. Byers, olay yerine ulaştığında "cinayet dedektiflerinin çok iyi tanıdığı belirgin bir çürüme kokusuyla" karşılaştığını anlattı.

Soruşturmadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri de cesedin bulunma şekli oldu.

Savcılık tarafından mahkemede parçalanmış ve ileri derecede çürümüş cesede ait fotoğraflar da gösterildi. Genç kızın anne ve babasının da duruşmayı takip ettiği, fotoğraflar gösterilirken annesinin başını öne eğdiği görüldü. Adli tıp uzmanlarının, cesedin ileri derecede çürümesi nedeniyle ceset torbasını delil olarak cesetten ayıramadığı ifade edildi.

Mahkemeye sunulan delillere göre Tesla'nın ön bagajındaki siyah ceset torbasının içinde Celeste'nin başı ve gövdesi bulundu. Ceset torbasının altında ise genç kızın kesilmiş kol ve bacaklarının yer aldığı başka bir çöp poşeti bulundu.

ABD'li şarkıcı David Burke (Arşiv)

POLİSE "18 YAŞINDA SANIYORDUM" DEMİŞTİ

Duruşmada Şubat 2024 tarihli polis vücut kamerası görüntüleri de izlendi.

O dönemde Celeste kayıp olarak aranırken Burke, polis ekiplerine genç kızla yalnızca bir kez yüz yüze görüştüğünü ve reşit olmadığını bilmediğini söylemişti. Görüntülerde Burke'ün, "Bana 18 yaşında olduğunu söyledi. Herkes bana şimdi 13 yaşında olduğunu söylüyor." dediği duyuldu.

Ancak savcılık, Burke'ün o tarihte genç kızla aylar öncesine dayanan cinsel ilişki yaşadığını savunuyor. Şerif Yardımcısı Juan Gonzalez ise Burke'ün polislerle son derece iş birliği yaptığını, evinde arama yapılmasına izin verdiğini ve o tarihte Celeste'ye ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığını anlattı.