ASEAN'dan Türkiye'ye tarihi statü! Hakan Fidan duyurdu: Asya-Pasifik'te diplomasi ve ticarette yeni dönem başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Fidan, bu statünün Asya-Pasifik'teki etkinliği artıracağını belirterek, "Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı.
Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politikanın önemli bir sonuç daha verdiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik. Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi" ifadelerini kullandı.
ASEAN NEDİR?
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), bölgesel barışı, ekonomik kalkınmayı ve siyasi iş birliğini güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos 1967'de Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland tarafından kuruldu. Daha sonra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın katılımıyla üye sayısı 10'a ulaştı.
Yaklaşık 700 milyon nüfusa sahip ASEAN, 4 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en önemli bölgesel iş birliği örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Birlik, üye ülkeler arasında ticaretin artırılması, yatırımın teşvik edilmesi, güvenlik, ulaştırma, enerji, dijital dönüşüm, eğitim ve afet yönetimi gibi birçok alanda ortak politikalar geliştiriyor.
ASEAN'ın üye ülkeleri
- Endonezya
- Malezya
- Singapur
- Tayland
- Filipinler
- Brunei
- Vietnam
- Laos
- Myanmar
- Kamboçya
DİYALOG ORTAĞI STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR?
ASEAN'ın Diyalog Ortağı statüsü, örgüte üye olmayan ancak ASEAN ile siyasi, ekonomik ve stratejik alanlarda düzenli iş birliği yürüten ülkelere veriliyor. Bu statüye sahip ülkeler, ASEAN liderleri ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılabiliyor, ortak projeler geliştirebiliyor ve bölgesel iş birliği mekanizmalarında daha etkin rol üstlenebiliyor.
Türkiye'nin bu statüyü kazanmasıyla birlikte, ASEAN ülkeleriyle ticaret, yatırım, savunma sanayii, ulaştırma, enerji, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin daha da derinleşmesi bekleniyor. Son verilere göre Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 16 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.