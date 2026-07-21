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ASEAN'dan Türkiye'ye tarihi statü! Hakan Fidan duyurdu: Asya-Pasifik'te diplomasi ve ticarette yeni dönem başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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ASEAN'dan Türkiye'ye tarihi statü! Hakan Fidan duyurdu: Asya-Pasifik'te diplomasi ve ticarette yeni dönem başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Fidan, bu statünün Asya-Pasifik'teki etkinliği artıracağını belirterek, "Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı.

Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politikanın önemli bir sonuç daha verdiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik. Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin ASEAN içerisinde üye ülke statüsünün ardından gelen ve bugüne kadar yalnızca 11 devlete verilen bir konuma ulaştığını vurgulayan Fidan, "Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık" dedi.

"SÜREÇ BOYUNCA DESTEK VEREN TÜM TARAFLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

2024 yılında yapılan başvurunun ardından yürütülen süreçte destek veren ülkelere teşekkür eden Fidan, "2024'te yaptığımız başvurunun ardından, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, Dönem Başkanı Filipinler'e ve ASEAN Sekretaryası'na içten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"ASYA-PASİFİK'TEKİ ETKİMİZİ ARTIRACAK"

Söz konusu gelişmenin Türkiye'nin Asya-Pasifik vizyonu açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Fidan, "Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya-Pasifik'teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"TİCARET HACMİ 6,5 MİLYAR DOLARDAN 16 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini belirten Fidan, "2010'da ASEAN'la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana, ASEAN ülkeleriyle her alanda iş birliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık" dedi.

Diyalog Ortaklığı statüsünün siyasi ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını ifade eden Fidan, "Diyalog Ortağı statüsüyle beraber, yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ASEAN NEDİR?

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), bölgesel barışı, ekonomik kalkınmayı ve siyasi iş birliğini güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos 1967'de Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland tarafından kuruldu. Daha sonra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın katılımıyla üye sayısı 10'a ulaştı.

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Yaklaşık 700 milyon nüfusa sahip ASEAN, 4 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en önemli bölgesel iş birliği örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Birlik, üye ülkeler arasında ticaretin artırılması, yatırımın teşvik edilmesi, güvenlik, ulaştırma, enerji, dijital dönüşüm, eğitim ve afet yönetimi gibi birçok alanda ortak politikalar geliştiriyor.

ASEAN'ın üye ülkeleri

  • Endonezya
  • Malezya
  • Singapur
  • Tayland
  • Filipinler
  • Brunei
  • Vietnam
  • Laos
  • Myanmar
  • Kamboçya

DİYALOG ORTAĞI STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR?

ASEAN'ın Diyalog Ortağı statüsü, örgüte üye olmayan ancak ASEAN ile siyasi, ekonomik ve stratejik alanlarda düzenli iş birliği yürüten ülkelere veriliyor. Bu statüye sahip ülkeler, ASEAN liderleri ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılabiliyor, ortak projeler geliştirebiliyor ve bölgesel iş birliği mekanizmalarında daha etkin rol üstlenebiliyor.

Türkiye'nin bu statüyü kazanmasıyla birlikte, ASEAN ülkeleriyle ticaret, yatırım, savunma sanayii, ulaştırma, enerji, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin daha da derinleşmesi bekleniyor. Son verilere göre Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 16 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

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