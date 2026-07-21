Trump'tan Kanada'ya yeni tarife hamlesi: Yüzde 50 ek vergi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kanada ile ticaret gerilimini daha da tırmandıracak yeni bir adım attı. Beyaz Saray, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı ticaret uygulamaları" gerekçesiyle Kanada'dan ithal edilen çok sayıda ürüne yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. Bölümü kapsamında üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladı. Kararla birlikte Kanada menşeli belirli ürünler, mevcut ticaret düzenlemelerinden bağımsız olarak yüzde 50 ek gümrük vergisine tabi olacak.

19 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni tarifelerin, başkanlık bildirilerinin imzalanmasının ardından 30 gün sonra, 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Açıklamada, uygulamanın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ilgili tüm ürünleri kapsayacağı belirtildi.

ŞARAPTAN HOKEY SOPASINA KADAR GENİŞ LİSTE

Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında şarap, alkollü içecekler, hokey sopaları, çimento ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor.

Buna karşın enerji ürünleri, potas, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle daha önce 232. Bölüm kapsamında tarifeye tabi tuttuğu ürünler ile balık ve kritik mineraller gibi bazı ürünlerin yeni uygulamanın dışında bırakıldığı bildirildi.

BEYAZ SARAY GEREKÇELERİ SIRALADI

ABD yönetimi, kararın temel gerekçesinin Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı ve korumacı" ticaret politikaları olduğunu savundu.

Beyaz Saray'a göre Kanada, ABD'den ithal edilen otomobillere belirli tarife ve kota uygularken diğer ülkelerden gelen araçlara aynı kısıtlamaları getirmiyor.

Verilere göre Nisan 2025-Mart 2026 döneminde Kanada'nın ABD'den yaptığı motorlu araç ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 geriledi.

ABD yönetimi ayrıca Kanada'daki birçok eyalet ve bölgenin Amerikan menşeli alkollü içeceklerin satın alınmasını, dağıtımını ve perakende satışını durdurduğunu belirtti. Buna bağlı olarak Mart 2025-Şubat 2026 döneminde Kanada'nın ABD'den yaptığı alkollü içecek ithalatının yıllık bazda yaklaşık yüzde 81 azaldığı ifade edildi.

Kanada'nın uzun süredir eleştirilen süt ürünleri koruma sistemi de yeni tarifelerin gerekçeleri arasında gösterildi.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ CEPHE

Trump yönetimi, söz konusu adımın Amerikan ihracatçılarının uğradığı dezavantajı ortadan kaldırmayı ve otomotiv, alkollü içecekler ile süt ürünleri başta olmak üzere kritik sektörlerde "eşit rekabet koşulları" oluşturmayı hedeflediğini savundu.

Kararın, son dönemde küresel ticarette art arda gelen gümrük vergisi hamlelerinin ardından ABD ile Kanada arasındaki ticaret ilişkilerinde gerilimi daha da artırması bekleniyor.