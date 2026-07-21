Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, muhalefetin iktidara gelmesini engellemek amacıyla ülkede artık seçim yapılmayacağını açıkladı.

Yerel gazete Confidencial'ın haberine göre, 2007 yılından bu yana iktidarda bulunan 80 yaşındaki Ortega, kontrolündeki Ulusal Meclis aracılığıyla muhalefete karşı "bir duvar örecek" yeni yasalar çıkaracaklarını da söyledi.

Ortega, açıklamayı 1979 yılında Anastasio Somoza diktatörlüğünü deviren Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamalarında yaptı.

Binlerce kamu çalışanına hitap eden Ortega, "Muhalefet partilerinin hükümeti ele geçirmeye çalışmaması için burada artık seçim yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 61 gün boyunca kamuoyu önüne çıkmayan Ortega, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Meclis ve ilgili kurumlarla birlikte çalışacağız. Çünkü darbecilere ve ülkesini satan hainlere karşı bir duvar, bir bariyer oluşturacak yasalara ihtiyacımız var."

GELECEK YIL YAPILMASI PLANLANAN SEÇİMLERİN AKIBETİ BELİRSİZ

Nikaragua'da gelecek yıl seçim yapılması planlanmasına rağmen Ortega, seçimlerin tamamen iptal edilip edilmeyeceğine ya da muhalefetin 2021 seçimlerinde olduğu gibi yeniden yarış dışı bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

2021 seçimleri öncesinde Ortega yönetimi muhalefet partilerinin faaliyetlerini yasaklamış, cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen önde gelen muhalif isimlerin tamamını tutuklamıştı.

Geçen yıl ise anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarılırken, eşi Rosario Murillo da cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinden eş başkanlık statüsüne yükseltilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Nikaragua yönetimini "Murillo-Ortega diktatörlüğü" olarak nitelendiriyor.

ABD'Yİ DE HEDEF ALDI

Ortega konuşmasında ayrıca, ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdüğü operasyon nedeniyle ABD'yi sert sözlerle eleştirdi ve bu girişimi "canavarca" olarak nitelendirdi.

Muhalefetin engellenmesinin zorunlu olduğunu savunan Ortega, 2018 yılında ülkeyi sarsan protestoların arkasında "darbeciler" olduğunu yineledi.

Birleşmiş Milletler bağlantılı kuruluşlara göre, 2018 protestolarının ardından güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, binlerce kişi hapse atıldı ve yaklaşık 1 milyon Nikaragualı ülkesini terk etmek zorunda kaldı.