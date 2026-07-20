Kral Charles Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti
İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen ve "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak gösterilen Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında açılışını yaptığı, sıfır karbon ayak iziyle dikkat çeken camide incelemelerde bulunan Kral Charles, Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi ziyaret, çevre duyarlılığı ile inançlar arası diyaloğun simgesi olarak değerlendirildi.
Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin imamları, mütevellileri ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü.
Ziyarette, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile çok sayıda davetli de yer aldı.
İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kral Charles, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin "Topluluk Bahçesi"ni gezerek sürdürülebilirlik uygulamaları ve cami topluluğunun yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kral'a ayrıca, Londra merkezli Marks Barfield Architects tarafından tasarlanan caminin mimari özellikleri tanıtıldı. Firmanın direktörü Julia Barfield da ziyarette Kral'a eşlik etti.
Ziyarette, dini toplulukların küresel ısınmayla mücadelede üstlenebileceği rol ile İslam'da Allah'ın yarattıklarını korumaya yönelik öğretiler de ele alındı.
Mimariye ilgisiyle bilinen Kral Charles'ın, İngiltere'ye özgü bir cami tasarım dili oluşturma amacıyla inşa edilen projeye ilgi gösterdiği belirtildi. Kral Charles, cami topluluğunun sosyal hizmet faaliyetleri ve gençlerin bu çalışmalardaki rolü hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
Görüşmelerde ayrıca, Cambridge Merkez Camisi ve diğer ibadet yerlerinin kentin uluslararası yetenekler için cazibe merkezi olmasına sağladığı katkılar da değerlendirildi.