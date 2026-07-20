Kral Charles Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Fotoğraf (AA) İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES'A ZİYARET ANISINA ÜÇ HEDİYE TAKDİM EDİLDİ Ziyaret kapsamında Kral Charles'a, Paşabahçe tarafından Selimiye Camisi'nin kubbe mimarisinden esinlenilerek üretilen cam kağıt ağırlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in sınırlı sayıda basılan "İslam Medeniyetinin Bilim Mirası" adlı eseri ile Cambridge Merkez Camisi'nin inşa süreci, mimari yaklaşımı ve kazandığı 23 ödülü anlatan prestij kitabı hediye edildi. Ziyarette, dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve araştırmacılara ev sahipliği yapan Cambridge'de dini ve etnik çeşitliliğin, kentin sosyal yapısı, ekonomisi ve uluslararası itibarı açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi. Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camisi ziyareti, bir İngiliz hükümdarının Müslümanlara ait bir ibadet yerine gerçekleştirdiği başlıca ziyaretlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki ilk örneklerden biri ise Kraliçe 2. Elizabeth'in 2002 yılında Scunthorpe Camisi'ne gerçekleştirdiği ziyaret olmuştu.

Fotoğraf (AA) AVRUPA'DAKİ ÇEVRE DOSTU İLK CAMİ İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, "Avrupa'daki çevre dostu ilk cami" olarak dikkati çekiyor. Camide fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı, doğal havalandırma sistemleri ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanılıyor. Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor. Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor. Caminin çatısında bulunan hava sıcaklığını ısıya dönüştüren sistem sayesinde, sıcak hava tanklarındaki sular ve zemin ısıtılıyor.

Fotoğraf (AA) Sensörler sayesinde içerideki oksijen miktarının azalması veya sıcaklığın artması durumunda, yukarıdaki bölmelerden sıcak hava çekilerek içeriye temiz hava veriliyor. Çevre dostu özelliğinden dolayı yukarıdan ışık almak ve güneş ışınlarını doğrudan cami içerisine yansıtmak için pencereler kubbe şeklinde caminin tavanına yerleştirilmiş durumda. Caminin mimarisinde, yakındaki King's College Şapeli'nin yelpaze tonozlarından ve Cambridge'in Romsey bölgesinde yaygın kullanılan çapraz desenli Viktorya dönemi tuğla işçiliğinden izler bulunuyor. Ayrıca, Cambridge Merkez Camisi, kentte maddi zorluk yaşayan ailelere düzenli olarak gıda paketleri ulaştırıyor ve sağlık farkındalığı etkinlikleri düzenliyor. Kovid-19 döneminde aşılama için yerel merkez olarak kullanılan cami, gençlerin gönüllü çöp toplama çalışmaları gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Cami, Cambridge Camiler Konseyi, Cambridge Muslim College ve South Cambridgeshire'daki diğer dini topluluklarla yakın bağlarını da sürdürüyor.