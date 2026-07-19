Marmaris'te gözü dönen şahıs dehşet saçtı! Eski eşinin evini yaktı

Olay, dün gece Marmaris ilçesi Camiavlu Mahallesi 500. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, eski eşinin yaşadığı eve gelerek benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı.

Kısa sürede alevlere teslim olan evde bulunan kadın ile iki kızı, canlarını kurtarmak için banyoya sığınarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.