Kanlı bilanço açıklandı! M23'ten sivillere katliam: 114 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren M23 isyancı grubunun Haziran 2026 boyunca düzenlediği saldırılarda en az 114 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi kaçırıldı. Çatışmaların bilançosunu ortaya koyan rapor, isyancıların köyleri peş peşe hedef alarak bölgede yeni bir insani felaketi derinleştirdiğini gözler önüne serdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) M23 isyancı grubunun sivillere yönelik kanlı saldırıları hız kesmiyor. KDC'nin doğusundaki çatışmaları izleyen Kivu Güvenlik Barometresi tarafından yayımlanan rapora göre, örgüt Haziran 2026 boyunca özellikle Kuzey-Kivu eyaletinin Masisi ve Rutshuru bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştırdı.

KÖYLERİ HEDEF ALDILAR

Rapora göre M23 militanları, Masisi'deki Bibwe, Ronga, Rutangazo ve Mutaraki köyleri ile Güney-Kivu'nun Mwenga bölgesindeki Marunde ve Kalambagiro köylerine saldırılar düzenledi.

Haziran ayında gerçekleştirilen saldırılarda en az 114 sivil yaşamını yitirirken, 17 kişi de kaçırıldı.

BİR AYDA 46 SALDIRI

Raporda, M23'ün söz konusu dönemde 38'i Kuzey-Kivu'da, 8'i Güney-Kivu'da olmak üzere toplam 46 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

DOĞU KONGO'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

M23, 2025 yılının başından bu yana sürdürdüğü saldırılarla Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

Doğu Kongo'da devam eden çatışmalar nedeniyle 2025'ten bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, son olarak 2025 yılının Aralık ayında Uvira kentinin kontrolünü ele geçirmiş, yaşanan çatışmalar sonucunda 500 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kalmış, en az 1.500 sivil yaşamını yitirmişti.