İsrail'den ölüm barikatı: Kalbi işgalcinin "demir kapısına" dayanamadı!

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail zulmü bir can daha aldı. Ramallah’a bağlı Sincil beldesinde kalp krizi geçiren 30 yaşındaki iki çocuk annesi Sucud Fukaha, İsrail ordusunun kurduğu askeri barikatta ambulansın 30 dakikadan fazla bekletilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sağlık ekiplerinin kapının açılması için verdiği çaresiz mücadeleyi ve işgal güçlerinin vurdumduymazlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde yaşanan olay, İsrail'in askeri kontrol noktalarındaki uygulamalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Kalp krizi geçiren 30 yaşındaki iki çocuk annesi Sucud Fukaha'yı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans, İsrail ordusunun kurduğu askeri bariyerde 30 dakikadan fazla bekletildi. Genç kadın, zamanında tıbbi müdahale alamadığı için hayatını kaybetti.

"BU DEMİR KAPILAR DAHA NE KADAR CAN ALACAK?"

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, belediye tarafından yayımlanan görüntülü açıklamada yaşananlara sert tepki gösterdi. Tavafişe, sağlık ekiplerinin defalarca geçiş izni istemesine rağmen ambulansın bariyerde bekletildiğini belirterek, "Kadının gerekli tedaviyi alabilmesi için en kısa sürede hastaneye ulaştırılması gerekiyordu. Bu demir kapılar ve askeri barikatlar Sincil beldesinde daha ne kadar masum canlar almaya devam edecek?" dedi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN ÇAĞRILARI KARŞILIK BULMADI

Paylaşılan görüntülerde Belediye Başkanı'nın askeri kapı önünde beklediği anlar, ambulansın geçiş izni verilmesi için dakikalarca bekletildiği sahneler ve sağlık görevlilerinin kapının açılması için yaptığı acil çağrılar yer aldı.

BATI ŞERİA'DA BASKI VE ŞİDDET TIRMANIYOR

İsrail ordusunun kontrol noktaları ve Filistinlilerin hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle Sincil beldesi uzun süredir baskı altında bulunuyor. Bölge, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedef aldığı yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Resmi Filistin verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1.181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre de, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yılın ilk yarısında Filistinlilere yönelik 3 bin 488 saldırı düzenledi. Evlerin ateşe verilmesi, silahlı saldırılar, toprakların gasbedilmesi ve kaçak yerleşim alanlarının kurulmasını içeren bu saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.