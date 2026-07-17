Tsunami uyarısı yapıldı! Meksika açıklarında peş peşe depremler

Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Depremlerin ardından can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.