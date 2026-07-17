Tsunami uyarısı yapıldı! Meksika açıklarında peş peşe depremler
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Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Depremlerin ardından can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Puerto Madero kenti açıklarında 7,4 ve 5,3 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirdi.
DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Sarsıntının ardından bölgedeki yerleşim yerlerinde inceleme başlatılırken, can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TSUNAMİ TEHDİDİNE KARŞI UYARI
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Chiapas kıyıları yakınlarında meydana gelen depremin ardından tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Depremin ardından can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.