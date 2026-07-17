İsrail'de seçim tarihi belli oldu! Knesset kendini feshetti

İsrail Meclisi (Knesset), 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde dört yıllık yasama dönemini tamamlayarak kendisini feshetti. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, parlamentonun feshedilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanı Amir Ohana, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Dört yıllık görev süremizi tamamlıyoruz. Dokuz bütçe ve yüzlerce yasa çıkardık. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum. Bu sayede birlikte dört yıllık görev süresini tamamlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

1988'DEN BU YANA İLK KEZ

İsrail Meclisi, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere kadar yeniden toplanmayacak.

İsrail siyasi tarihinde hükümetlerin dört yıllık görev süresini erken seçime gitmeden tamamlaması oldukça nadir görülüyor. Ülkede bir hükümetin görev süresini erken seçim kararı almadan tamamladığı son örnek 1988 yılında yaşanmıştı.

NETANYAHU İLK KEZ DÖRT YILI TAMAMLADI

İsrail'de başbakanlar için görev süresi sınırı bulunmuyor. Yaklaşık 19 yıllık toplam görev süresiyle ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olan Binyamin Netanyahu, 2022 yılında kurduğu altıncı hükümeti döneminde ilk kez dört yıllık görev süresini erken seçime gitmeden tamamlamış oldu.

İSRAİLLİLER ORTALAMA 2,4 YILDA BİR SANDIK BAŞINA GİDİYOR

İsrail, son yıllarda sık sık yaşanan siyasi krizler ve koalisyonların dağılması nedeniyle erken seçimlerle gündeme geldi. Ülkede seçmenler, 2019-2022 yılları arasında beş kez sandık başına gitti.

İsrail Demokrasi Enstitüsü verilerine göre ülkede ortalama her 2,4 yılda bir genel seçim düzenleniyor. Bu oranla İsrail, OECD ülkeleri arasında seçimler arasındaki sürenin en kısa olduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor.