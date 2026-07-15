Soykırımcı Bibi'de Osmanlı ve Başkan Erdoğan hazımsızlığı

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap yarımadası ve tarihi Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini öne sürdü. Eli kanlı katil tarihi çarpıtarak Osmanlı Devleti'nin Filistin'i 400 sene boyunca "iyi değil, kötü bir şekilde" yönettiğini söyledi.

ABD'de yayın yapan 77 WABC isimli radyoya röportaj veren Netanyahu, Türkiye ve Osmanlı hakkında asılsız iddialar öne sürdü.

F-35'LER

Sunucunun Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusunu sorması üzerine Netanyahu, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini gerekçe göstererek F-35'lere sahip olmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap yarımadası ve tarihi Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini öne sürerek Osmanlı Devletinin bu toprakları 400 yıl boyunca "iyi değil, kötü bir şekilde yönettiğini" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi sorulan Netanyahu, dostların da bazı konularda anlaşmazlık yaşayabileceğini öne sürerek bir çok konuda hemfikir olduklarını savundu.