Belçika'da kuraklık alarmı! Su çekimi yasaklandı

Belçika'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle Flaman Bölgesi'ne bağlı Brabant Flamand eyaletinde akarsu ve kamuya ait kanallardan su çekilmesi cuma gününden itibaren yasaklandı. Yağışların uzun süredir görülmemesi ve su seviyelerinin kritik eşiğin altına inmesi üzerine alınan karar, tarım ve hayvancılığı doğrudan etkilerken, yetkililer su tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı.

Belçika, giderek derinleşen kuraklık tehdidine karşı peş peşe yeni tedbirleri devreye aldı. Valon Bölgesi'nde 4 belediyede su kullanımına getirilen kısıtlamaların ardından bu kez Flaman Bölgesi'nde de alarm seviyesi yükseltildi.

SU SEVİYESİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINA DÜŞTÜ

Brabant Flamand Valisi Jan Spooren, su seviyelerinin kritik sınırın altına gerilemesi nedeniyle bölge genelinde su çekimi yasağı ilan etti. Cuma günü yürürlüğe girecek uygulama kapsamında gemi taşımacılığına açık olmayan akarsular ile kamuya ait kanallardan su alınması tamamen yasaklandı.

Yetkililer, uzun süredir etkili bir yağışın görülmediğini, su kaynaklarının hızla tükendiğini ve önümüzdeki günlerde de kayda değer yağış beklenmediğini açıkladı.

TARIM VE HAYVANCILIK DOĞRUDAN ETKİLENECEK

Kararla birlikte kuraklıktan etkilenen tarım arazilerinin sulanması büyük ölçüde duracak. Derin kuyu kullanımının yaygın olmadığı Belçika'da çiftçiler, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamaya devam edebilecek ancak tarımsal sulama amacıyla akarsulardan su çekemeyecek.

Valilik, bazı sanayi tesislerinin ihtiyaç duyan çiftçilere "işlem suyu" sağlayacağını duyurdu. Ancak bu desteğin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

YASAKLAR DİĞER BÖLGELERE DE YAYILIYOR

Flaman Bölgesi yönetimi, su çekimi yasağının akarsuların normal seviyelerine dönmesine kadar yürürlükte kalacağını bildirdi. Yetkililer, içme suyu arzında şu aşamada herhangi bir sorun bulunmadığını vurgularken, vatandaşlara musluk suyunu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Kuraklık önlemleri yalnızca Brabant Flamand ile sınırlı kalmadı. Batı Flamanya, Limburg, Doğu Flamanya'nın büyük bölümü ile Anvers'in bazı kesimlerinde de akarsu ve kanallardan su çekimi yasak kapsamına alındı.