Almanya'yı bu kez dolu vurdu! Kırmızı alarm verildi

Geçen ay aşırı sıcaklarla mücadele eden Almanya, bu kez şiddetli yağmur ve dolunun etkisi altına girdi. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), başta güney eyaletleri olmak üzere 44 bölge için kırmızı alarm verirken, can güvenliği riski nedeniyle vatandaşlara "Dışarıda bulunmaktan kaçının" çağrısı yaptı.

Geçen ay sıcaklık rekorlarının kırıldığı Almanya'da hava bu kez sert yüzünü gösterdi. Şiddetli yağış, dolu ve fırtına birçok kentte günlük yaşamı felç ederken, cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç mahsur kaldı.

"DIŞARIDA BULUNMAYIN" UYARISI

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki toplam 44 yerleşim yeri için kırmızı alarm yayımladı. Kurum, uyarı seviyesini 4 üzerinden 3'e yükselterek bölgelerde can güvenliğinin tehlikede olduğunu bildirdi.

DWD, metrekareye saatte 40 litreye kadar yağış, 95 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve dolu beklendiğini açıkladı. Kurum, vatandaşlara "Dışarıda bulunmaktan kaçının ve sığınacak bir yer bulun. Dışarıda bulunmak zorunda kalırsanız düşebilecek cisimlere karşı dikkatli olun" çağrısında bulundu.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Ülkenin batısında dün geceden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Hannover çevresinde çok sayıda evin bodrum katını su basarken, devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım aksadı.

Celle kentinde itfaiye ekipleri 21 ayrı su baskını ihbarına müdahale ederken, bazı bodrum katlarında su seviyesi 30 santimetreye ulaştı. Köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle polis araçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda otomobil yolda kaldı. Elmshorn kentinde ise bir devriye aracı ihbara giderken köprü altında mahsur kaldı.

DOLU YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Ludwigslust-Parchim bölgesinde dolu yağışı etkili oldu. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edebileceğini belirterek vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmesini istedi.