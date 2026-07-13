NYT: Mossad Ahmedinejad’ı İran’da iktidara getirmeyi planladı

Haberde, 2024'ün başlarında üst düzey bir Macaristan hükümeti yetkilisinin, Budapeşte'deki Ludovika Üniversitesi Rektörü'ne iklim değişikliği konferansı düzenlemesini ve Ahmedinejad'ı bu etkinliğe davet etmesini istediği, konferansın Ahmedinejad ile İsrail istihbarat görevlileri arasında yapılacak gizli görüşme için paravan olacağı ileri sürüldü.

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Haberde, Ahmedinejad'ın 2024'te üniversiteye yaptığı ziyaret ile ertesi yıl gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin, "İsrail'in onu zamanı geldiğinde İran'ın yeni lideri olarak atanabilecek bir istihbarat varlığı olarak yetiştirmeye yönelik yıllara yayılan çabasının parçası olduğu" da iddia edildi.

"ESKİ MOSSAD DİREKTÖRÜ AHMEDİNEJAD'LA BULUŞMAK İÇİN BUDAPEŞTE'YE GİTTİ" İDDİASI

Eski ABD'li yetkililerin görüşlerine yer verilen haberde, Ahmedinejad'ın ikna edilmesinin İsrail için öncelikli olduğu ve Mossad Direktörü David Barnea'nın, Ahmedinejad ile bizzat görüşmek üzere 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiği ileri sürüldü.

Haberde, eski ABD'li yetkililere göre Mossad'ın daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Ahmedinejad ile temas halinde olduğunu bildirdiği kaydedildi.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in son yıllarda Ahmedinejad'a konaklama ve seyahat giderleri için gizlice para ödediği, İsrail ajanlarının da Budapeşte ziyaretleri dahil olmak üzere kendisiyle yurt dışında defalarca görüştüğü savunuldu.