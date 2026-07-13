Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetlerinin kınandığına işaret edilen açıklamada, FSB'nin yıllardır AB ülkelerini ve Ukrayna'yı etkileyen geniş bir yelpazede kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğü anımsatıldı.

Fotoğraf-AA

Açıklamada, Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Avusturya, Slovakya, Romanya ve Finlandiya'nın da hedef alındığı hatırlatılarak, "Bu faaliyetler arasında hükümet ağlarına sızma ve kritik altyapının sabotajı yer almaktadır." ifadesi yer aldı.

Fransa'da 2010'dan bu yana stratejik devlet kurumlarına ve 2025'te savunma sanayisine yönelik siber casusluk yapıldığı anımsatılan açıklamada, Almanya'da hükümet kurumlarının, Polonya'da ise elektrik santralleri dahil kritik altyapının sabotaj girişimlerinin hedefinde olduğu bildirildi.