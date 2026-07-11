Evcil köpek yürekleri ağza getirdi! Kemik getirdi sandılar el bombası çıktı

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde bir evcil köpek, dışarıda bulduğu bir el bombasını eve getirince panik dolu anlar yaşandı.

Fotoğraf-İHA

Büyük paniğe neden olan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde evine döndüğünde girişte yerde duran paslanmış yuvarlak bir cisim gördüğünü, eline aldığında ise üzerindeki emniyet pimini görünce bunun bir el bombası olduğunu anladığını söyledi.

KEMİK SANDILAR AMA GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Duangta, gün içinde evde bulunan büyükannesinin anlattığına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise cismi kemik ya da plastik bir parça sandığını belirtti.