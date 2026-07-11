Çin'de Bavi Tayfunu alarmı: Yaklaşık 1,8 milyon kişi tahliye edildi
Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle alarm durumu sürerken, ülkenin doğusunda tahliye çalışmaları devam ediyor. Japonya'nın Sakishima Adaları'nı şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisi altına alan Bavi Tayfunu, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Wenzhou kentine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Çinli yetkililer, Zhejiang genelinde tedbir amacıyla tahliye edilen kişi sayısının 1,7 milyonu aştığını bildirdi.
Çinli yetkililer, yarın sabah karaya ulaşması beklenen Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin doğusundaki Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde tedbir amacıyla tahliye edilen kişilerin sayısının 1,8 milyona ulaştığını açıkladı.
Zhejiang'a komşu Fujian eyaletinde ise 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Böylece Bavi Tayfunu nedeniyle iki eyalette tahliye edilenlerin toplam sayısı en az 1,8 milyona ulaştı.
HASAR VE GÜVENLİK İÇİN ÜST DÜZEY ÖNLEMLER
Beklenen tayfunun yol açabileceği hasar ve güvenlik risklerine karşı limanlarda ve Zhejiang eyaletinin kırsal kesimlerinde önlemler artırıldı. Limanlarda faaliyetler durdurulurken, konteynerler sabitlendi, gemiler güvenli sulara çekildi.
Dağlık bölgelerde ise gölet, rezervuar, dere yatakları ve heyelan riski taşıyan alanlarda denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.
Zhejiang eyaletine bağlı Linhai kentinde de yaklaşık 200 işçinin, sel riskine karşı kullanılacak kum torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kentte 10 Temmuz itibarıyla 80 bin kum torbasının hazırlandığı, kritik noktalarda ise 24 saatlik nöbet ve devriye uygulaması başlatıldığı aktarıldı.