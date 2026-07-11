Çin'de Bavi Tayfunu alarmı: Yaklaşık 1,8 milyon kişi tahliye edildi

Tayvanlı yetkililer ise olumsuz hava şartları nedeniyle 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmaların büyük bir kısmının motosiklet veya bisikletten düşme veya nesne çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.

Çinli yetkililer, tayfundan etkilenmesi beklenen bölgelerin yakınlarına arama-kurtarma ekipleri ile gerekli teçhizatın sevk edildiğini; sel, heyelan ve diğer muhtemel afetlere karşı ekiplerin 24 saat hazır bekletildiğini bildirdi.

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Tayvan yönetimi ayrıca, güvenlik önlemleri doğrultusunda büyük kısmı dağlık bölgelerde olmak üzere 14 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirmişti. Olumsuz hava şartları bölgede ulaşımı da olumsuz etkilemiş, ülkede 920'si dış hat, 280'i iç hat olmak üzere en az bin 200 uçuşun da iptal edildiği kaydedilmişti.

FİLİPİNLER'DE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şiddetli rüzgarların etkisini gösterdiği Tayvan ve Japonya'da henüz herhangi bir can kaybı yaşanmazken Filipinler'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çin medyası, Bavi Tayfunu'nun yarın sabah saatlerinde Çin'in 10 milyon nüfuslu doğu kenti Wenzhou'dan karaya çıkmasının beklendiğini duyurmuştu.