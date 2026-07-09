Kanada Başbakanı Carney'den dikkat çeken Türkiye vurgusu: Bölgede en etkili iki ülkeden biri Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Suudi Arabistan ziyaretinde Orta Doğu'daki çözüm arayışlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki en etkili iki ülke olduğunu vurgulayan Carney, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yeni dönemde yakın iş birliği mesajı vererek, "Bu ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geçti. Başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Carney, hem ikili ilişkiler hem de Orta Doğu'daki diplomatik süreçlere ilişkin önemli mesajlar verdi.

"TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN EN ETKİLİ İKİ ÜLKE"

Suudi Arabistan'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Carney, Orta Doğu'da kalıcı çözümler için Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti.

Carney, "Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir. Bu ülkelerle temas kurmamız, onlarla görüşmemiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı ayrıca, "On yıldan uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ilk Kanada başbakanı ben oldum." diyerek Ankara ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladıklarını vurguladı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE YENİ DÖNEM MESAJI

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Carney, iki ülke arasında ekonomik ve savunma alanında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Carney, "İki ülke arasındaki ticareti milyarlarca dolarlık seviyeye çıkarabilecek yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Kanada'daki sanayi kapasitemizi ve istihdamı artıracak yeni savunma anlaşmaları imzaladık." dedi.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Suudi Arabistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yapan Carney, enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında yeni iş birliklerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Carney, "Kanada ve Suudi Arabistan ekonomilerini dönüştürüyor. Bugün, çalışanların ve şirketlerin uzmanlıklarını paylaşmasını sağlayacak, daha büyük projelerin önünü açacak ve halklarımız için daha fazla kariyer fırsatı ile refah oluşturacak yeni anlaşmalara imza attık." ifadelerini kullandı.