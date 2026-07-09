Çin'de ayakkabı fabrikasında dehşet! 28 kişi yanarak can verdi

Çin'in Fujian eyaletindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın faciaya dönüştü. Jinjiang bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybederken, olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çin, büyük bir fabrika yangınıyla sarsıldı. Fujian eyaletine bağlı Jinjiang bölgesindeki bir ayakkabı fabrikasında yerel saatle 12.04'te çıkan yangın kısa sürede tüm tesisi sardı. Alevlerin yükseldiği fabrikada çok sayıda kişi mahsur kalırken, ilk belirlemelere göre 28 kişi yaşamını yitirdi.

ALEVLER FABRİKAYI SARDI

İhbar üzerine bölgeye 35 araç ve 180'den fazla itfaiye ile kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve içeride mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Faciaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve olayla ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.