Arap Denizi açıklarında radardan kaybolmuştu: Pakistan uçağının enkazı bulundu!

Pakistan Airports Authority (PAA), Sharjah-Karaçi seferi sırasında Arap Denizi açıklarında radardan kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 5 mürettebatı ise arama çalışmaları sürüyor.

PAA'nın resmi açıklamasına göre, Pakistan Donanması (PN) ve Pakistan Deniz Güvenliği Ajansı (PMSA), 12 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından enkazı denizde tespit etti ve tanımladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkaz, Ormara'nın yaklaşık 53 deniz mili güneyinde çıkarıldı. Uçak, 7 Temmuz akşamı navigasyon sorunu bildirdikten sonra radardan kaybolmuştu.

Uçaktaki 5 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.