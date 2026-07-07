İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine Ankara izni çıkmadı! NATO Zirvesi talebi reddedildi
Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında pasaportuna geçici olarak el konulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gitme talebi mahkeme tarafından reddedildi. Gomez'in kızının mezuniyet töreni için Londra'ya seyahatine ise izin verildi.
Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında pasaportuna geçici olarak el konulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in, 7-10 Temmuz tarihleri arasındaki yurt dışı seyahati talebine mahkeme kısmi onay verdi.
Avukatı aracılığıyla başvuruda bulunan Gomez, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde eşine eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılmak için yurt dışına çıkış izni istedi.
ANKARA TALEBİ REDDEDİLDİ
"Nüfuzunu kullanma", "iş dünyasında yolsuzluk", "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle pasaportuna geçici olarak el konulan Gomez'in Londra'ya gitmesine izin verilirken, Ankara'ya seyahat talebi reddedildi.
İspanyol basınına göre kararı veren hakim, Begona Gomez'in NATO Zirvesi'ne aktif bir görev üstlenmek için değil, "kurumsal nezaket" kapsamında davet edildiğini belirterek Türkiye ziyaretinin gerekli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Hakim ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaması ve adli iş birliği gerekçelerini de kararında dikkate aldı.
HÜKÜMETTEN KARARA TEPKİ
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.
Haberde hükümet yetkililerinin Londra seyahatine izin verilirken Ankara ziyaretinin reddedilmesini "anlaşılmaz" bulduğu ve kararı "şaşkınlıkla" karşıladığı aktarıldı.
LİDER EŞLERİ ARASINDA DAVETLİYDİ
Begona Gomez, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşleri için düzenlenen programa resmi olarak davet edilen isimler arasında yer alıyordu. Ancak mahkemenin kararı nedeniyle Başbakan Pedro Sanchez'e zirvede eşlik edemeyecek.
İSPANYA'DA BİR İLK OLDU
İspanya tarihinde pasaportuna geçici olarak el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma", "iş dünyasında yolsuzluk", "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesi" gerekçesiyle verdiği ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etmişti. Son olarak yaklaşık iki ay önce Başbakan Pedro Sanchez'e Çin ziyaretinde eşlik etmişti.