İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine Ankara izni çıkmadı! NATO Zirvesi talebi reddedildi

Avukatı aracılığıyla başvuruda bulunan Gomez, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde eşine eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılmak için yurt dışına çıkış izni istedi.

ANKARA TALEBİ REDDEDİLDİ

"Nüfuzunu kullanma", "iş dünyasında yolsuzluk", "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle pasaportuna geçici olarak el konulan Gomez'in Londra'ya gitmesine izin verilirken, Ankara'ya seyahat talebi reddedildi.

İspanyol basınına göre kararı veren hakim, Begona Gomez'in NATO Zirvesi'ne aktif bir görev üstlenmek için değil, "kurumsal nezaket" kapsamında davet edildiğini belirterek Türkiye ziyaretinin gerekli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Hakim ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaması ve adli iş birliği gerekçelerini de kararında dikkate aldı.

HÜKÜMETTEN KARARA TEPKİ

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Haberde hükümet yetkililerinin Londra seyahatine izin verilirken Ankara ziyaretinin reddedilmesini "anlaşılmaz" bulduğu ve kararı "şaşkınlıkla" karşıladığı aktarıldı.