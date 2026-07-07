Avrupa’ya gidecekler dikkat! EES nedir, yolcuları nasıl etkileyecek?

Personel ve altyapı eksikliği bekleme sürelerini artırabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

YOĞUNLUĞUN NEDENİ SADECE EES DEĞİL

Komisyona göre bazı havalimanlarında yaşanan beklemelerin tek nedeni EES değil. Personel eksikliği, altyapı yetersizliği ve kapasite sorunları da uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Bu süreçte Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), ihtiyaç duyulan havalimanlarına personel desteği sağlamaya ve ön kayıt uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı vermeye hazır olduğunu açıkladı.