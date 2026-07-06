Akdeniz yangın alarmı! Avrupa alev tehdidi altında | Türkiye için risk ne?

Avrupa, yaz mevsiminin en sıcak günlerinde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyeleri yükselirken, çok sayıda bölgede tahliyeler gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, Akdeniz havzasını etkisi altına alan aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde yangın riskini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Fransa'nın güneydoğusunda etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 7 vilayette kırmızı alarm ilan edildi. Bazı bölgelerde günlerdir süren yangınlar nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, binlerce hektarlık ormanlık alan küle döndü. Yangınlara binin üzerinde itfaiyeci havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevler ulaşımı da olumsuz etkilerken, bazı tren seferleri iptal edildi.

Grafik-AA Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, bu yaz şimdiye kadar 14 bin 500 hektardan fazla alanın yandığını açıkladı. Avrupa Birliği de yangınlarla mücadeleye destek için Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldı. YUNANİSTAN Yunanistan'da ise özellikle Girit Adası ve Ege kıyılarında yangın tehlikesi kritik seviyeye ulaştı. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve yüksek sıcaklığın yangınların hızla büyümesine neden olabileceğini belirterek ekipleri teyakkuz durumuna geçirdi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, ülkede son 2 gündür yaşanan orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Marinakis, son 2 günde ülkede tarımsal alan ve ormanlık alanda olmak üzere 96 farklı noktada yangın çıktığını aktardı. Son 24 saatte, Oinoi ve Oraiokastro bölgelerindeki orman yangınlarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirten Marinakis, birçok yangının eş zamanlı çıkması nedeniyle söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf edildiğini kaydetti. Marinakis, yangına sebebiyet verdikleri şüphesiyle 1-5 Temmuz tarihlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını aktararak, toplam 55 bin avroluk 20 idari ceza kesildiğini dile getirdi.