Katar'da gaz tesisinde patlama! Yangın kontrol altına alındı
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki gaz tesisinde patlamanın ardından yangın çıktı. alevler kısa sürede hızla büyürken sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı belirtildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada patlama meydana geldiği bildirildi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada "teknik bir neden"le patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.
GAZ TESİSİNDE SIZINTI TESPİT EDİLİMEDİ
Patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı aktarılan açıklamada, sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı ifade edildi.
Katar Enerji Şirketinden (Qatar Energy) yapılan açıklamada ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldıkları kaydedildi.