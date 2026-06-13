Tarihte ilk! Elon Musk trilyon doları aştı

ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk, SpaceX hisselerinin tarihi halka arz sonrası sert yükselişiyle servetini yaklaşık 1,1 trilyon dolara çıkararak dünyanın ilk dolar trilyoneri oldu. ABD’de gerçekleşen dev halka arzın ardından Musk’ın serveti rekor seviyeye ulaşırken, küresel finans dünyasında dengeleri sarsan gelişme büyük yankı uyandırdı.

Uzay yarışından yapay zekâ rekabetine kadar birçok alanda iddialı projeleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez servetiyle tarihe geçti. SpaceX'in borsaya açılmasıyla başlayan yükseliş, Musk'ı dünyanın ilk trilyon dolarlık servetine sahip ismi yaptı.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX hisseleri, bugün öğle saatlerinde işlem görmeye başlamanın ardından hızla yükseldi. Tarihin en büyük halka arzının ardından gelen başarılı başlangıç, şirketin kurucusu ve CEO'su Musk'ın servetini de bir trilyon doların üzerine taşıdı. Musk'ın SpaceX şirketinin her yıl milyarlarca dolar zarar etmesine rağmen şirketin halka arzı, dünya genelinde yatırımcılar için büyük bir heyecan oluşturdu. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar, Perşembe günü şirket borsada işlem görmeye başlamadan önce hisse başına 135 dolardan pay satın alma fırsatına yoğun ilgi gösterdi.

MUSK'IN SERVETİ YAKLAŞIK 1,1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Şirketin doğruladığı bilgilere göre Perşembe günü hisse başına 135 dolarlık başlangıç fiyatıyla 556 milyon hisse satıldı. Bu işlem, tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti. Şirketin Cuma günkü borsa açılış fiyatı ise bu başlangıç fiyatının yaklaşık yüzde 11 üzerinde gerçekleşti. 150 dolardan açılan SpaceX hisselerinin ABD Doğu Saati ile 12.50 sıralarında 168,90 dolara kadar yükselmesi, şirketin piyasa değerini 2,21 trilyon dolara yükseltti. Ekonomi dergisi Forbes'a göre şirketin büyük hissedarlarından biri olan Musk'ın serveti ise yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaştı. Bu çerçevede Musk'ın dünyanın ilk dolar trilyoneri olduğu açıklandı.

Elon Musk, şirket hisselerinin Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlaması vesilesiyle SpaceX'in Texas'taki merkezinden Nasdaq açılış gongunu çalarak şirketin borsaya açılmasını kutladı. Burada yaptığı açıklamada Musk, iddialı hedeflerini bir kez daha yineleyerek "insan yaşamını çok gezegenli hale getirmek istediklerini" söyledi.

"HALKA ARZDA 75 MİLYAR DOLARLIK GELİR REKORU"

Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX'in halka arzdan elde ettiği 75 milyar dolarlık gelir, 2019 yılında Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco tarafından gerçekleştirilen rekor halka arzı açık arayla geride bıraktı.

SpaceX, Mars'ta bir milyon kişilik bir koloni kurmanın yanı sıra uzayda başka yerleşimler de oluşturarak insanlığı kurtarmayı, futbol sahası büyüklüğündeki veri merkezlerini yörüngeye yerleştirmeyi ve yapay zekadan gelir elde etme yarışında Anthropic ve OpenAI'ı geride bırakmayı vaat ediyor. Ancak 2025 yılı başı ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında 8,7 milyar dolar zarar eden şirketin bu hedeflere ulaşabilmesi için milyarlarca dolarlık ek finansmana ihtiyaç duyuluyor.

SpaceX CEO'su ve Baş Teknoloji Sorumlusu olan Musk'ın 4,8 milyar SpaceX hissesine sahip olduğu biliniyor. Musk'ın ayrıca 350 milyon hisse opsiyonu bulunuyor. Bu da Musk'a şirkette yaklaşık yüzde 38'lik bir pay sağlıyor.

AMAZON KURUCUSU BEZOS'U GERİDE BIRAKMIŞTI

Musk, ilk kez 2012 yılında Forbes'un dünya milyarderler listesine yaklaşık 2 milyar dolarlık servet ile dahil olmuş ve dünyanın en zengin 634'üncü kişisi olmuştu. Dünyanın en zengin insanı konumuna yükselmesi dokuz sene süren Musk, 2021 yılında Tesla hisselerinin hızla yükselmesi sayesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak listede ilk sıraya yükselmişti.