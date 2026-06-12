Güney Afrika’dan 586 Nijerya vatandaşına sınır dışı kararı

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkede yasa dışı ikamet ettikleri tespit edilen 586 Nijerya vatandaşı hakkında sınır dışı işlemlerini başlattı. İlk grub uçakla Nijerya’ya gönderildiği belirtilirken, sınır dışı edilen kişilere 5 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı uygulanacağı açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden 268'ini taşıyan ilk uçağın 11 Haziran'da Nijerya'ya hareket ettiği, ikinci uçuşun ise pazartesi günü yapılmasının planlandığı belirtildi.

ÜLKEYE GİRİŞLER 5 YIL SÜREYLE YASAKLANDI

Açıklamada, sınır dışı edilen kişilerin tamamının "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 5 yıl süreyle Güney Afrika'ya yeniden girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, konuya ilişkin açıklamasında, son iki yılda sınır dışı işlemlerinin yüzde 46 arttığını belirtti.

Schreiber, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından da yakın zamanda teyit edilen reform gündemleri kapsamında, ülkeye giriş yapan tüm yabancıların biyometrik verilerinin kaydedilmesini sağlayacak Elektronik Seyahat Yetkilendirme sisteminin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından 11 Haziran'da yapılan açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle tahliye edilen ilk grubun ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Söz konusu sürecin Güney Afrika makamlarınca yasa dışı ikamet gerekçesiyle "sınır dışı", Nijerya makamlarınca ise yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle "tahliye" olarak duyurulması dikkat çekti.