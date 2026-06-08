İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü zirvesi! Bakan Fidan: ABD-İran savaşı geri bırakılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı, istanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan Orta Doğu'daki gerilime ilişkin "ABD-İran savaşı geride bırakılmalı. Barış için ABD ve İran'la temaslarımız devam ediyor." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirdi, aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Ardından toplantıya geçildi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte İstanbul Bildirisi'ni imzaladı.

Görüşmelerde "Bölgesel Gelişmeler, Dış Politika Meseleleri ve Güney Kafkasya'da İş Birliği", "Ulaştırma, Bağlantısallık ve Bölgesel Transit Ağlarının Güçlendirilmesi" ile "Enerji Güvenliği, Ticaret ve Ekonomik İş Birliğinin Derinleştirilmesi" başlıkları ele alınacak.

BAKAN FİDAN: ABD-İRAN SAVAŞI GERİDE BIRAKILMALI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

Bölgede yaşana krize dair Bakan Fidan "ABD-İran savaşı geride bırakılmalı. Barış için ABD ve İran'la temaslarımız devam ediyor." mesajını verdi.