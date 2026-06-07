Pentagon alarmda! ABD basınından İsrail'e casusluk iddiası

BD merkezli medya kuruluşlarında yer alan iddialara göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in ABD'li yetkililere yönelik casusluk faaliyetlerini artırdığı gerekçesiyle karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst kategoriye çıkardı. Hazırlanan istihbarat raporlarında, İran ile yürütülen müzakerelerde görev alan üst düzey Amerikalı yetkililerin dinlenmeye çalışıldığı yönündeki endişelere dikkat çekilirken, bazı ABD'li yetkililer İsrail'in istihbarat faaliyetlerini "agresif" ve "kontrolden çıkmış" olarak değerlendirdi. İsrail ise söz konusu iddiaları reddederek ABD'ye karşı casusluk faaliyetinde bulunmadığını savundu.

ABD RAPORLARINDA DİNLEME ENDİŞESİ

ABD merkezli NBC News ve New York Times'ın adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlere göre Pentagon, İsrail'e ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategoriye yükseltti. İddialara göre Pentagon, ABD'nin İran ile yürüttüğü barış müzakerelerinin İsrail tarafından dinlenmiş olabileceğine inanılması nedeniyle İsrail kaynaklı karşı istihbarat tehdidini en yüksek seviyeye yükseltti.

Son dönemde hazırlanan ABD istihbarat raporları da İsrail istihbarat teşkilatlarının İran ile barış anlaşması müzakere eden Amerikalı yetkilileri dinlediğine ilişkin endişeleri gündeme getirdi. Durum, İsrail'in oluşturduğu karşı istihbarat tehdidine ilişkin genel endişelerin arttığı bir dönemde ortaya çıktı.

İstihbarat raporlarında İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Andrew Colby ve onun yardımcılarından Michael DiMino dahil olmak üzere üst düzey ABD'li yetkilileri dinleme girişimlerini artırdığına ilişkin endişelere yer verildi.

Kaynaklara göre İsrail ve ABD, uzun zamandır birbirlerinin faaliyetlerini izliyor ve buna belirli ölçüde göz yumuyordu. Ancak bazı ABD'li yetkililer, İsrail'in İran ile yürütülen görüşmelerde ABD'nin pozisyonlarını öğrenmeye yönelik agresif çabalar göstermesini "çizginin aşılması" olarak değerlendirdi.