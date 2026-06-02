Ege'de su alarmı! Yunanistan'dan olağanüstü hal kararı
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda yaşanması beklenen su krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Yaz sezonu öncesinde barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesi üzerine alınan kararın 3 ay boyunca yürürlükte kalacağı açıklandı. Yetkililer, artan tüketim ve kuraklık riskine karşı acil önlemleri devreye sokarken, adadaki su sıkıntısına karşı süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.
Ege'de kuraklık alarmı veren gelişme Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Kerpe Adası'ndaki barajın su seviyesinde yaşanan ciddi düşüş ve yaz aylarında beklenen yoğun tüketim nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
KRİTİK SEVİYEYE GERİLEDİ
Yetkililer, adadaki su rezervlerinin alarm veren seviyelere indiğine dikkat çekti. Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte su tüketiminde yaşanacak artışın mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı daha da artıracağı değerlendiriliyor.
ACİL TEDBİRLER DEVREYE GİRİYOR
Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı tarafından alınan olağanüstü hal kararının 3 ay süreyle geçerli olacağı bildirildi.