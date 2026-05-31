ABD'nin SİHA'sı düşürüldü! İran'dan gerilimi tırmandıran hamle

İran, ABD ordusuna ait MQ-1 Predator tipi silahlı insansız hava aracının şafak vakti İran kara suları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları'nın füze sistemiyle vurulduğu belirtilen SİHA üzerinden Tahran-Washington hattında tansiyon yeniden yükselirken, İran'dan "Her türlü saldırganlığa kararlı şekilde karşılık veririz" mesajı geldi.

İran ile ABD arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi silahlı insansız hava aracının İran hava sahasına girerek "düşmanca operasyon" gerçekleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

ŞAFAK VAKTİ HEDEF ALINDI

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait SİHA'nın şafak vakti İran kara suları üzerinde tespit edildiği belirtilerek, modern hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bugün şafak vakti, İran kara suları üzerinde hava sahasına girerek düşmanca bir operasyon gerçekleştirmeyi amaçlayan saldırgan ABD ordusuna ait bir MQ-1 insansız hava aracı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun modern hava savunma füzeleri tarafından tespit edilerek düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

TAHRAN'DAN SERT UYARI

İran yönetimi olayın ardından Washington'a sert mesaj gönderdi. Açıklamada, ülkenin egemenliğine yönelik her türlü girişime karşılık verileceği vurgulanarak, "Herhangi bir saldırganlığa kararlı bir şekilde karşılık verilecektir" denildi.