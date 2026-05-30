Katil İsrail’den ateşkes tanımayan katliam! Lübnan’ın güneyi kan gölüne döndü: 11 ölü
Katil İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Lübnan’ın Sur kenti ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında, aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Saldırıların ardından Hizbullah’ın İsrail hedeflerine yönelik 20’den fazla misilleme saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Katil İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur'a bağlı Maarub beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Abbasiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sur'a bağlı Teyr Diba beldesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in sağlık personelini askeri hedef haline getirdiği vurgulandı.
KATİL İSRAİL'İN GÜNEYE SALDIRILARI SÜRDÜ
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Cizzin bölgesinde yer alan Katrani ve Serire beldelerinin çevresine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Dibbin beldesini 2 kez hedef alırken, Ensar beldesindeki açık bir araziye İHA saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail topçuları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Furun ve Ganduriyye beldelerini bombalarken, savaş uçakları Mercayun ilçesindeki Bılat beldesine 4 hava saldırısı düzenledi. İsrail uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinin çevresini 2 füzeyle hedef aldı.