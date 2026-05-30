Katil İsrail’den ateşkes tanımayan katliam! Lübnan’ın güneyi kan gölüne döndü: 11 ölü

Açıklamalarda ayrıca İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankı, D9 buldozeri ve askeri aracın vurulduğu, İsrail'in kuzeyindeki Ras Nakura'daki Demir Kubbe platformunun da İHA'yla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Haddasa, Yahmur Şakif, Doğu Zavtar, Bayyada, Nakura ve Reşaf'taki İsrail askerleri ve askeri araçlarının füzeler, patlayıcılar ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak dün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 20'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı.

KATİL İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.