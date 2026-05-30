İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yeniden tırmandığı süreçte Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alma çağrısında bulundu. Gerilimi daha da yükselten Ben-Gvir, "Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz" sözleriyle dikkat çekerken, ateşkese karşı olduğunu bir kez daha ilan etti.

"DAHİYE'Yİ YERLE BİR ETMELİYİZ"

İsrail basınında yer alan haberlere göre Ben-Gvir, Netanyahu'ya açık çağrıda bulunarak, "Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz" dedi. Ben-Gvir, Beyrut'un Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlenmesini ve bölgenin tamamen yok edilmesini savundu.

ATEŞKESE YİNE KARŞI ÇIKTI

Açıklamasında Lübnan'da ateşkes fikrine geçmişte olduğu gibi bugün de karşı olduğunu vurgulayan Ben-Gvir, çatışmaların daha da sertleştirilmesi gerektiğini öne sürdü. Aşırı sağcı bakanın sözleri, bölgede tansiyonu artırabilecek yeni bir çıkış olarak değerlendirildi.

KUZEYDE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan Hizbullah'ın gün boyunca İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde alarm sirenleri devreye girdi. İsrail ordusu, saldırıların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ileri sürerken, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etti.