Birleşmiş Milletler (BM) işkencenin önlenmesi uzmanları, Fransa’daki cezaevlerinde yaşanan aşırı doluluk ve kötü koşullar nedeniyle Paris yönetimine sert uyarıda bulundu. BM heyeti, bazı hapishanelerdeki şartların “insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele” seviyesine ulaşmış olabileceğini açıkladı.

BM İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi'nden uzmanlar, 17-23 Mayıs tarihleri arasında Fransa'daki cezaevlerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan ilk değerlendirmede ülkedeki cezaevi sistemi için oldukça ağır ifadeler kullanıldı.

"MAHKUMLARIN TEMEL HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Heyete başkanlık eden Suzanne Jabbour, cezaevlerindeki aşırı doluluğun Fransa'nın karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Jabbour, "Bu durum doğrudan mahkumların temel haklarını zedeliyor. Sonuçları yalnızca cezaevleriyle sınırlı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

BM heyeti, ziyaret edilen bazı cezaevlerinde uluslararası hukuka göre "insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele" sayılabilecek koşullar tespit edildiğini belirtti.

FRANSA'DA CEZAEVLERİ ALARM VERİYOR

Resmi verilere göre Fransa'daki mahkum sayısı 1 Nisan itibarıyla 88 bin 145'e ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Avrupa Konseyi de bu ay yayımladığı raporda Fransa'nın Avrupa'nın en kalabalık cezaevlerine sahip ülkeleri arasında olduğunu açıklamıştı.

Ocak ayında yayımlanan ayrı bir raporda ise Fransa'daki hapishanelerin "insan deposuna" dönüşme riski taşıdığı belirtilmiş; aşırı doluluk, şiddet ve kötü koşullar konusunda uyarı yapılmıştı.

BM'DEN PARİS YÖNETİMİNE ÇAĞRI

BM uzmanları, Fransa'nın sorunu çözmek için "yapısal ve sürdürülebilir" adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları ise cezaevlerindeki yoğunluğun hem güvenlik sorunlarını artırdığına hem de mahkumların sağlık ve yaşam koşullarını ağırlaştırdığına dikkat çekiyor.