Putin'den Kazakistan'a resmi ziyaret!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yapacağı görüşmede Kazakistan ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin mevcut durumu ile geleceğinin ele alınması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Putin'i taşıyan uçak, yerel saatle 20.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

TOKAYEV KARŞILADI

Putin, havalimanında askeri bando eşliğinde düzenlenen törenle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Karşılama sırasında küçük çaplı bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Ayrıca havadan iki ülke bayraklarını taşıyan iki askeri helikopter geçiş yaptı.

Putin, yarın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin liderleriyle birlikte Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrasya Ekonomik Forumu'na katılacak. Rus lider ayrıca, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısına da iştirak edecek.