Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'da sivil katliamı:31 kişi hayatını kaybetti

Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda 5 kişi öldü, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Açıklamaya göre, Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, terör devleti İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığı belirtildi.

Katil İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile katil İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

Siyonist ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile katil İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, terör devleti İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ateşkese rağmen soykırımcı ordusu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.