İran’dan Hürmüz açıklaması: 24 saatte 23 gemi geçti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı’ndan 23 ticari geminin geçtiğini duyurdu. Körfez’de gerilimin sürdüğü süreçte yapılan açıklamada, geçişlerin İran’ın koordinasyonu ve güvenliği altında gerçekleştirildiği vurgulanırken, düşman ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişinin yasak olduğu mesajı verildi.

Dünya enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda gözler yeniden İran'a çevrildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve çeşitli ticari gemilerden oluşan toplam 23 geminin boğazdan geçtiği bildirildi.

"GEÇİŞLER DONANMANIN GÜVENLİĞİ ALTINDA"

İran tarafından yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin geçişlerinin donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında gerçekleştiği belirtilerek, "Son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti" ifadeleri kullanıldı.