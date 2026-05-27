Avrupa’da nükleer cephe büyüyor! Norveç de şemsiyeye girdi

Norveç, Fransa’nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı kabul etti. Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre arasında gerçekleştirilen kritik görüşmede, Avrupa güvenliği ve savunması konusunda yeni bir dönemin kapısı aralandı. Rusya kaynaklı güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde gelen karar, Avrupa’da savunma eksenindeki yeni saflaşmanın en dikkat çekici adımlarından biri olarak yorumlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen zirvede konuşan Emmanuel Macron, Norveç'in Fransa'nın "ileri nükleer caydırıcılık" girişimine dahil olmasını stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Macron, "Norveç'in katılmasına onay verdiniz. Bu, ortaklığımız için çok önemli bir aşama ve son derece güçlü olan işbirliğimizin motoru olacak" ifadelerini kullandı.

"ORTAK GÜVENLİK İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK"

Macron, Norveç'in Avrupa güvenliği açısından kritik bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, "Norveç, bugün Avrupalıların ve Fransızların ortak güvenliği için değerli ve vazgeçilmez bir ortak" dedi.

İki ülke arasında Haziran 2025'te Oslo'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından savunma işbirliğinin hız kazandığını belirten Macron, yeni dönemde askeri koordinasyonun daha da derinleşeceğinin mesajını verdi.

NARVİK ANLAŞMASIYLA KARŞILIKLI SAVUNMA ADIMI

Liderlerin imzaladığı Narvik Anlaşması, iki ülke arasında karşılıklı yardımlaşma mekanizmasını devreye sokuyor. Anlaşma kapsamında ordular arasında düzenli diyalog kurulacak, hava savunması, Arktik bölgesi ve uzay alanlarında işbirliği artırılacak.

Macron, bu hamlenin yalnızca ikili ilişkileri değil, Avrupa'nın ortak savunma kapasitesini de güçlendireceğini savundu.

MACRON'UN YENİ NÜKLEER DOKTRİNİ SAHAYA İNİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, mart ayında Île Longue Üssü'nde yaptığı açıklamayla ülkesinin nükleer doktrininde değişikliğe gittiklerini duyurmuştu.

"Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. Nükleer modelimizi güçlendirmeliyiz" diyen Macron, yeni yaklaşımı "ileri caydırıcılık" olarak tanımlamıştı.

Bu model kapsamında Avrupalı müttefiklerin Fransız nükleer caydırıcılık tatbikatlarına katılması öngörülüyor. Norveç'in bu sisteme dahil olmayı kabul etmesi ise Avrupa'da nükleer güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.