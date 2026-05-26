Kimyasal tankta korkunç patlama! ABD'de can kaybı var
ABD’nin Washington eyaletindeki Longview kentinde, Nippon Dynawave Packaging tesisinde kimyasal madde depolanan tankta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yerel saatle 07.15’te yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer halk için herhangi bir tehdit bulunmadığını açıklasa da tesiste yaşanan facia büyük paniğe yol açtı.
