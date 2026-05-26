Katil Netanyahu ve Trump telefonda görüştü
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ne konuşulduğuna dair bir şey paylaşılmadı.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.