Gazze bir kez daha kurbansız ve kimsesiz bir bayramla karşı karşıya

Dünya Müslümanları Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, Gazze Şeridi İsrail'in sistematik saldırıları ve ağırlaşan ablukası altında bir bayramı daha kan ve gözyaşı içinde karşılıyor. Hayvancılık sektörünün hedef alındığı, sofraların boş kaldığı Gazze'de, çocukların payına yeni kıyafet değil, bomba sesleri ve açlık düşüyor. İnsanlık dramının merkezi Gazze, bayram telaşı değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

GAZZE'DE BAYRAMIN ADI: MAHRUMİYET

İsrail'in aylardır süren ağır bombardımanı ve kuşatması altında nefes almaya çalışan Gazze halkı, mübarek Kurban Bayramı'na büyük bir hüzünle giriyor. Bölgede ne bir bayram hazırlığı ne de kurbanlık telaşı var. Yaşanan çaresizliği dile getiren Gazzeli bir kadın, "Gazze'de bayram falan yok zaten. Gazze her şeyden mahrum" ifadelerini kullanarak bölgedeki yokluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.