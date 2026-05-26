Gazze bir kez daha kurbansız ve kimsesiz bir bayramla karşı karşıya
Gazze Şeridi, Kurban Bayramı’na ağır bombardıman, derinleşen abluka ve gıda krizinin gölgesinde giriyor. İsrail saldırıları nedeniyle hayvancılık çökerken, kurban ibadeti yapılamıyor; çocuklar bayram sevinci yerine açlık ve korkuyla karşı karşıya. Bölgede yaşam mücadelesi her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
Dünya Müslümanları Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, Gazze Şeridi İsrail'in sistematik saldırıları ve ağırlaşan ablukası altında bir bayramı daha kan ve gözyaşı içinde karşılıyor. Hayvancılık sektörünün hedef alındığı, sofraların boş kaldığı Gazze'de, çocukların payına yeni kıyafet değil, bomba sesleri ve açlık düşüyor. İnsanlık dramının merkezi Gazze, bayram telaşı değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor.
GAZZE'DE BAYRAMIN ADI: MAHRUMİYET
İsrail'in aylardır süren ağır bombardımanı ve kuşatması altında nefes almaya çalışan Gazze halkı, mübarek Kurban Bayramı'na büyük bir hüzünle giriyor. Bölgede ne bir bayram hazırlığı ne de kurbanlık telaşı var. Yaşanan çaresizliği dile getiren Gazzeli bir kadın, "Gazze'de bayram falan yok zaten. Gazze her şeyden mahrum" ifadelerini kullanarak bölgedeki yokluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
ŞEHİTLERİN GÖLGESİNDE BİR BAYRAM
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kurbanlıklarını seçip bayram hazırlığı yaparken, Gazzeliler yıkılan evlerinin enkazı arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Her gün yeni bir bombardımanla sarsılan şehirde bayramın bir anlam ifade etmediğini belirten bir Gazzeli vatandaş, "Burada hayat yok. Bayram yaklaşıyor olsa da, bu bir bayram değil. Her gün şehitlerimizin olduğu bir dönemde bayram yaklaşıyor. Her gün bombardıman ve yıkım var. Gazze'de hangi bayramdan bahsediyoruz ki? Gazze'de bayram falan yok, hiç yok" sözleriyle feryat etti.
ÇOCUKLARIN NEŞESİ SAVAŞIN GÖLGESİNDE KALDI
Bayramın en acı yüzünü ise yine çocuklar yaşıyor. Yeni kıyafetler ve oyuncaklar hayal etmesi gereken minikler, ölüm korkusu ve açlıkla boğuşuyor. Savaş gölgesinde geçen üçüncü bayramlarını yaşadıklarını vurgulayan Gazzeli bir anne, "Eskiden başkalarıyla ortaklaşa ya da tek başımıza kurban keserdik. Kimisi buzağı, kimisi de koyun getirirdi. Çocuklar bu ortamlarda mutlu olur, keyif alırlardı. Ama bugün zorlu koşullar altında yaşıyoruz ve savaş gölgesinde kutladığımız üçüncü Kurban Bayramı olacak. Çocuklarımız dünyanın diğer çocukları gibi mutlu olamıyor, onlar için neşe yok" diyerek yaşanan dramı aktardı.
İSRAİL HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ SİSTEMATİK OLARAK YOK ETTİ
İsrail'in uzun süredir devam eden saldırıları sadece binaları değil, Gazze'nin üretim kaynaklarını da hedef aldı. Hayvancılık sektörünün bilinçli bir şekilde tahrip edilmesi, kurban ibadetinin yerine getirilmesini imkansız hale getirdi. Bölgedeki tabloyu verilerle açıklayan Gazze Tarım Bakanlığı Yetkilisi Bahaa Agha, "Gazze, her Kurban Bayramı döneminde yaklaşık 20 bin buzağı ve 40 bin koyun tüketirdi. Ne yazık ki İsrail, tüm tarımsal üretim sürecini de sıkı bir kuşatma altına alarak, bu kurbanlık hayvanların Gazze Şeridi'ne ithalatını veya girişini engelliyor ve yasaklıyor" ifadelerini kullandı.