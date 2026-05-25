Japonya’nın 7-Eleven kurucusu Toshifumi Suzuki hayatını kaybetti

Japonya’daki market kültürünü dönüştüren ve ülkenin modern zincir market sisteminin öncüsü kabul edilen Toshifumi Suzuki, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Seven & i Holdings tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Seven-Eleven Japan'ın kurucusu olan Suzuki'nin 18 Mayıs'ta kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

1932 yılında Japonya'nın Nagano kentinde doğan Suzuki, kitap toptancılığında çalıştıktan sonra 1963 yılında perakende şirketi Ito-Yokado'ya katıldı.

Dönemin şüpheci yaklaşımına rağmen Suzuki, ABD merkezli 7-Eleven işletmecisi Southland Corp ile ortaklık kurarak 1973 yılında Seven-Eleven Japan'ı hayata geçirdi. Şirketin ilk mağazası ise bir yıl sonra Tokyo'da açıldı.

JAPONYA'DA MARKET KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Suzuki, stok yönetiminde veri kullanımına öncülük ederek hazır gıda ürünleri ve hızlı ürün döngüsü üzerine kurulu bir iş modeli geliştirdi. Bu yaklaşım, küçük mahalle marketlerini Japonya'nın perakende sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Bugün Japonya'daki konbini kültürü; hazır yemeklerden faturaların ödenmesine kadar birçok hizmet sunan modern market anlayışının temelini oluşturuyor.

ABD'DEKİ 7-ELEVEN'I DA KURTARMIŞTI

Suzuki, yalnızca Japonya'daki büyümeyle değil, ABD'deki 7-Eleven markasının yeniden yapılandırılmasıyla da adından söz ettirdi.

1990'lı yılların başında, büyük borç yükü nedeniyle iflas başvurusu yapan Southland Corp'un yeniden ayağa kaldırılmasında önemli rol oynadı.

2005 yılında Seven & i Holdings'i kuran Suzuki, şirketin büyük bir perakende grubuna dönüşmesini sağladı.

Kitap okumaya olan düşkünlüğüyle de tanınan Suzuki, yönetim anlaşmazlığı sonrası 2016 yılında şirket başkanlığı görevinden ayrıldı. Ancak Japonya perakende sektöründeki etkisini uzun yıllar boyunca sürdürmeye devam etti.