İngiliz Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa Rus müdahalesi
İngiltere Savunma Bakanı’nı taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait askeri uçağın, Rusya sınırı yakınlarında elektronik saldırıya uğradığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, uçağın GPS sinyalleri kesilirken pilotlar alternatif navigasyon sistemine geçmek zorunda kaldı.
The Mirror gazetesinin aktardığına göre olay, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in perşembe günü Estonya'daki İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra İngiltere'ye dönüşü sırasında yaşandı. Elektronik karıştırma saldırısının arkasında Rusya'nın olduğu değerlendiriliyor.
UÇAĞIN GPS SİSTEMİ 3 SAAT BOYUNCA DEVRE DIŞI KALDI
Habere göre RAF'a ait Dassault Falcon 900LX tipi uçak, Rusya sınırına yakın bölgede uçarken elektronik saldırıya maruz kaldı. Uçağın GPS sistemi yaklaşık üç saat boyunca tamamen devre dışı kaldı.
Saldırı nedeniyle uçakta bulunan cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar internete bağlanamazken, pilotların da alternatif navigasyon sistemine geçmek zorunda kaldığı belirtildi.
İngiliz The Times gazetesi, uçağın uçuş rotasının uçuş takip sitelerinde açık şekilde görülebildiğini, ancak Savunma Bakanı Healey'in doğrudan hedef alınıp alınmadığının bilinmediğini aktardı.
Uçakta gazeteciler ve fotoğrafçıların da bulunduğu kaydedildi. Yolculara, yaşanan elektronik saldırıya rağmen uçağın güvenli şekilde uçmaya devam edebileceği bilgisi verildi.
KARADENİZ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YAKINLAŞMA
Olayın, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın kısa süre önce Karadeniz üzerinde yaşanan başka bir Rusya krizini açıklamasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.
Bakanlık, iki Rus savaş uçağının RAF'a ait casus uçağı "tehlikeli ve tekrar eden şekilde" taciz ettiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Rus Su-35 savaş uçağı, İngiliz keşif uçağına o kadar yaklaştı ki uçağın acil durum sistemleri devreye girdi ve otomatik pilot sistemi kapandı.
BURUN BURUNA: 6 METRE KADAR YAKIN
Bir başka Rus Su-27 savaş uçağının ise silahsız RAF Rivet Joint keşif uçağının burnuna yalnızca 6 metre kadar yaklaşarak önünden altı kez geçtiği belirtildi.
İngiliz Savunma Bakanlığı, bunun 2022 yılında Karadeniz üzerinde İngiliz uçağına füze ateşlenmesinden bu yana yaşanan en tehlikeli Rus müdahalesi olduğunu açıkladı.
"RUS PİLOTLARIN KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞI"
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.
Healey, "Bu olay, uluslararası hava sahasında görev yapan silahsız bir uçağa karşı Rus pilotların sergilediği tehlikeli ve kabul edilemez davranışların yeni bir örneğidir" ifadelerini kullandı.
Rus savaş uçaklarının hareketlerinin ciddi kaza riskine ve gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini belirten Healey, RAF personelinin profesyonelliğini övdü.
İngiliz Bakan, "Bu tehlikeli hareketlere rağmen görevini sürdüren RAF mürettebatının cesareti ve profesyonelliği takdire değerdir. Çok açık söylüyorum; bu olay İngiltere'nin NATO'yu, müttefiklerini ve çıkarlarını Rus saldırganlığına karşı savunma kararlılığını etkilemeyecek" dedi.
DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI
Mart 2024'te de dönemin Savunma Bakanı Grant Shapps'i taşıyan RAF uçağının GPS sinyalleri, Rusya yakınlarında uçarken karıştırılmıştı.
Polonya'dan İngiltere'ye dönen uçakta yaklaşık 30 dakika boyunca uydu sinyallerine müdahale edildiği açıklanmıştı.
İNGİLTERE'DEN "RUS TEHDİDİ" VURGUSU
Öte yandan İskoçya Başbakanı John Swinney, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İngiltere'nin İskoçya açıklarındaki Rus askeri tehdidiyle başa çıkmakta yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.
Swinney, Kuzey Atlantik'te kritik deniz altı kabloları çevresinde dolaştığı öne sürülen Rus saldırı denizaltısı ve casus denizaltılarla ilgili haberlerden endişe duyduğunu söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Healey ise İngiltere'nin kuzey kıyıları açıklarında üç Rus gemisinin takip edildiğini açıklamıştı.
Healey, İngiliz savaş gemileri ve askeri uçakların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin "kötü niyetli faaliyetlerini" caydırmak amacıyla bölgeye gönderildiğini belirtti.