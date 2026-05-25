İngiliz Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa Rus müdahalesi

Saldırı nedeniyle uçakta bulunan cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar internete bağlanamazken, pilotların da alternatif navigasyon sistemine geçmek zorunda kaldığı belirtildi.

Habere göre RAF'a ait Dassault Falcon 900LX tipi uçak, Rusya sınırına yakın bölgede uçarken elektronik saldırıya maruz kaldı. Uçağın GPS sistemi yaklaşık üç saat boyunca tamamen devre dışı kaldı.

The Mirror gazetesinin aktardığına göre olay, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in perşembe günü Estonya'daki İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra İngiltere'ye dönüşü sırasında yaşandı. Elektronik karıştırma saldırısının arkasında Rusya'nın olduğu değerlendiriliyor.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey (REUTERS)

Uçakta gazeteciler ve fotoğrafçıların da bulunduğu kaydedildi. Yolculara, yaşanan elektronik saldırıya rağmen uçağın güvenli şekilde uçmaya devam edebileceği bilgisi verildi.

KARADENİZ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Olayın, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın kısa süre önce Karadeniz üzerinde yaşanan başka bir Rusya krizini açıklamasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.

Bakanlık, iki Rus savaş uçağının RAF'a ait casus uçağı "tehlikeli ve tekrar eden şekilde" taciz ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Rus Su-35 savaş uçağı, İngiliz keşif uçağına o kadar yaklaştı ki uçağın acil durum sistemleri devreye girdi ve otomatik pilot sistemi kapandı.

BURUN BURUNA: 6 METRE KADAR YAKIN

Bir başka Rus Su-27 savaş uçağının ise silahsız RAF Rivet Joint keşif uçağının burnuna yalnızca 6 metre kadar yaklaşarak önünden altı kez geçtiği belirtildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, bunun 2022 yılında Karadeniz üzerinde İngiliz uçağına füze ateşlenmesinden bu yana yaşanan en tehlikeli Rus müdahalesi olduğunu açıkladı.

"RUS PİLOTLARIN KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞI"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

Healey, "Bu olay, uluslararası hava sahasında görev yapan silahsız bir uçağa karşı Rus pilotların sergilediği tehlikeli ve kabul edilemez davranışların yeni bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Rus savaş uçaklarının hareketlerinin ciddi kaza riskine ve gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini belirten Healey, RAF personelinin profesyonelliğini övdü.