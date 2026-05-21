ABD’de gizemli madde paniği: 3 ölü, çok sayıda görevli hastanelik oldu

ABD’nin New Mexico eyaletinde bir evde “tanımlanamayan maddeye” maruz kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi sürüyor. Olay yerine müdahale eden 18 ilk yardım görevlisi de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, maddeyi tespit etmek için bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken iki görevlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.