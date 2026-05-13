Epstein’ın Kolombiya dosyası sızdı! Maxwell ve Pastrana askeri üste yan yana!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu kirli ağla hafızalara kazınan Jeffrey Epstein'ın karanlık bağlantılarına bir halka daha eklendi. Mahkeme zoruyla açıklanan Kolombiya Göç İdaresi kayıtları, Epstein ve en yakınındaki isimlerden Ghislaine Maxwell'in yıllar önce Kolombiya'da adeta "devlet konuğu" gibi ağırlandığını gözler önüne serdi.

ASKERİ ÜSTE FOTOĞRAF KRİZİ

Belgelerde, Epstein'ın 20 Temmuz 2002'de Bogota'dan Miami'ye döndüğü, Maxwell'in ise 21 Mart 2007'de Cartagena'dan ayrıldığı bilgisi yer aldı. Ancak tartışmaları büyüten asıl detay, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile verilen samimi pozlar oldu.

Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetleri tulumlarıyla askeri üsse ait görüntülerde gülümseyerek poz vermesi, ülkede "Epstein ağı siyasete kadar mı uzandı?" sorusunu gündeme taşıdı.