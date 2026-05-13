Epstein’ın Kolombiya dosyası sızdı! Maxwell ve Pastrana askeri üste yan yana!
ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell’in 2002 ve 2007 yıllarında Kolombiya’ya giderek dönemin Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile görüştüğü, mahkeme kararıyla ortaya çıkan resmi göç kayıtlarıyla belgelendi. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla dünya gündemine oturan Epstein’ın askeri üslerde ağırlandığı iddiası, Kolombiya siyasetinde yeni bir krizi tetiklerken Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun paylaşımı tartışmaları daha da büyüttü.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu kirli ağla hafızalara kazınan Jeffrey Epstein'ın karanlık bağlantılarına bir halka daha eklendi. Mahkeme zoruyla açıklanan Kolombiya Göç İdaresi kayıtları, Epstein ve en yakınındaki isimlerden Ghislaine Maxwell'in yıllar önce Kolombiya'da adeta "devlet konuğu" gibi ağırlandığını gözler önüne serdi.
ASKERİ ÜSTE FOTOĞRAF KRİZİ
Belgelerde, Epstein'ın 20 Temmuz 2002'de Bogota'dan Miami'ye döndüğü, Maxwell'in ise 21 Mart 2007'de Cartagena'dan ayrıldığı bilgisi yer aldı. Ancak tartışmaları büyüten asıl detay, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile verilen samimi pozlar oldu.
Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetleri tulumlarıyla askeri üsse ait görüntülerde gülümseyerek poz vermesi, ülkede "Epstein ağı siyasete kadar mı uzandı?" sorusunu gündeme taşıdı.
"EPSTEIN DA ORADAYDI"
Ghislaine Maxwell'in 2025 yılında ABD Adalet Bakanlığına verdiği ifadede kullandığı sözler ise dikkat çekti. Maxwell, "Pastrana ile birlikte Kolombiya'yı gezdik, Epstein da oradaydı. Pastrana ile ortak bir hobimiz vardı. Ben bir helikopter pilotuyum, Andres de öyle. Arkadaş olduk ve Kolombiya'da askeri bir helikopter kullandım." ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, Epstein'ın Kolombiya'daki temaslarının sıradan bir ziyaretin çok ötesinde olduğu iddialarını yeniden alevlendirdi.
PETRO'DAN OLAY PAYLAŞIM
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da tartışmaları büyüten haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kolombiya Göç İdaresi, Epstein'ın Andres Pastrana hükümeti döneminde Kolombiya'da bulunduğunu onayladı." dedi.
Petro'nun paylaşımı, eski yönetim ile mevcut iktidar arasında yeni bir siyasi gerilim başlığına dönüştü.
"KİRLİ AĞIN SİYASİ UZANTILARI"
Kolombiya merkezli araştırma kuruluşu CasaMacondo'nun açtığı dava sonrası ortaya çıkan belgeler, Epstein'ın yalnızca ABD finans çevreleriyle değil, Latin Amerika'daki üst düzey siyasi isimlerle de temas kurduğu iddialarını güçlendirdi.
Resmi kayıtlarda yalnızca giriş-çıkış tarihleri yer alırken, Epstein'ın Kolombiya'da kimlerle görüştüğü, hangi bağlantıları kullandığı ve ziyaretlerin gerçek amacının ne olduğu ise halen gizemini koruyor.