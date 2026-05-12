ABD tarihinin en yaşlı başkanı: Trump sağlık kontrollerinden geçecek

Beyaz Saray tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bu süreç, Başkan'ın düzenli koruyucu sağlık bakımı kapsamında rutin yıllık diş ve tıbbi değerlendirmelerini içerecektir" denildi.

Gelecek ay 80 yaşına girecek Cumhuriyetçi milyarder Trump, çoğu zaman herhangi bir soru yöneltilmeden basına zihinsel ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söylüyor.

Trump, ekim ayında 2025 yılındaki ikinci kapsamlı sağlık kontrolünden geçmiş, daha sonra da hastane ziyareti sırasında çekilen MR sonucunun kardiyovasküler sağlığının "mükemmel" olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

Trump'ın doktoru Deniz Kuvvetleri Kaptanı Sean Barbabella, o dönemde Beyaz Saray tarafından yayımlanan mektubunda, "EKG yoluyla kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçümü olan kalp yaşı, kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olarak tespit edildi. Herhangi bir kısıtlama olmadan yoğun günlük programını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca geçen nisan ayında altı aylık rutin kontrolünden de geçmişti.

EN YAŞLI ABD BAŞKANI

Göreve yeniden dönmesinden bu yana, ABD tarihinde başkanlık yemini eden en yaşlı kişi olan Trump'ın sağ elinde sık sık morluk benzeri izler görüldü. Bu izlerin zaman zaman makyajla kapatıldığı dikkat çekti.