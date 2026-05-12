ABD tarihinin en yaşlı başkanı: Trump sağlık kontrollerinden geçecek
Beyaz Saray, ülke tarihinin en yaşlı yemin eden başkanı Donald Trump’ın 26 Mayıs’ta Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yıllık diş ve sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı. Trump, elindeki morluklarla da sık sık gündeme geliyor.
Beyaz Saray tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bu süreç, Başkan'ın düzenli koruyucu sağlık bakımı kapsamında rutin yıllık diş ve tıbbi değerlendirmelerini içerecektir" denildi.
Gelecek ay 80 yaşına girecek Cumhuriyetçi milyarder Trump, çoğu zaman herhangi bir soru yöneltilmeden basına zihinsel ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söylüyor.
Trump, ekim ayında 2025 yılındaki ikinci kapsamlı sağlık kontrolünden geçmiş, daha sonra da hastane ziyareti sırasında çekilen MR sonucunun kardiyovasküler sağlığının "mükemmel" olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.
Trump'ın doktoru Deniz Kuvvetleri Kaptanı Sean Barbabella, o dönemde Beyaz Saray tarafından yayımlanan mektubunda, "EKG yoluyla kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçümü olan kalp yaşı, kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olarak tespit edildi. Herhangi bir kısıtlama olmadan yoğun günlük programını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Trump ayrıca geçen nisan ayında altı aylık rutin kontrolünden de geçmişti.
EN YAŞLI ABD BAŞKANI
Göreve yeniden dönmesinden bu yana, ABD tarihinde başkanlık yemini eden en yaşlı kişi olan Trump'ın sağ elinde sık sık morluk benzeri izler görüldü. Bu izlerin zaman zaman makyajla kapatıldığı dikkat çekti.
Beyaz Saray, söz konusu izlerin Trump'ın "standart" kardiyovasküler sağlık programı kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını açıklamıştı.
HASTALIKLARI NELER?
Yönetim geçen yaz ayrıca Trump'ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edildiğini ve kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
Kronik venöz yetmezlik, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması sonucu kanın damarlarda birikmesine neden olan yaygın bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bu durum şişlik, kramp ve cilt değişikliklerine yol açabiliyor.
Rahatsızlığın ilaç tedavisi veya hedefe yönelik tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.