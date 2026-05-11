Netanyahu Oslo Anlaşması'nın iptalini içeren kanun teklifini erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebiyle, Filistin yönetimiyle 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptal edilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesinin ertelendiği belirtildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu'nun koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden kadın Milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali için sunulan kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi.

Haberde, sunulan kanun teklifinin İsrail Meclisi'ndeki yasama komitesinde ele alınması, Netanyahu'nun talebiyle ertelendiği aktarıldı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in erteleme fikrine destek verdiği belirtilen haberde, Levin'in ertelemenin kanun teklifine itiraz manasına gelmediğini ifade ettiği kaydedildi. Levin, "Sonuçta benim vakıf olmadığım meselelere vakıf olan bir başbakan var. Tartışma, başbakanın onayına kadar ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs'un ise kanun teklifiyle ilgili olarak "Amerikalılarla işbirliğinin gerekli olduğunun farkına varmalıyız." uyarısında bulunduğu kaydedildi.