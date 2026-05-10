Paşinyan’dan tarihi itiraf: “Karabağ bizim değildi”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ operasyonlarının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllarca sürdürülen işgal politikasını ülkesi adına “ölümcül bir hata” olarak nitelendiren Paşinyan, Karabağ’ın hiçbir zaman Ermenistan’a ait olmadığını ifade etti.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Paşinyan, Karabağ'ın "Ermenistan olmadığını" söyledi. Paşinyan, Karabağ'ın Ermenistan ile birleşme hareketine ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor" dedi.

Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalinin sonlandırılmasının ardından ülkesinin toprak kaybettiğine yönelik açıklamaları değerlendiren Paşinyan, "Onu bizim yapan şey neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Paşinyan, 2018'de iktidara gelmiş ancak 2020'de 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı büyük kayıplar verdikten sonra iç politikada ağır baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Azerbaycan, daha sonra 2023 yılında düzenlediği operasyon ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline son vermişti.