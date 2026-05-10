İsrail'den Lübnan'a tehdit Hizbullah'tan misilleme!
Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine misilleme olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerini ve askeri hedefleri hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan 3 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Deyr Zahrani, Secud ve Cercu beldelerini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.
Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI: ASKERLERİ VE ORDUYA AİT ARAÇLAR VURULDU
Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılara bugün en az 9 kez karşılık verildiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki Hiyam, Bint Cubeyl, Deyr Suryan, Reşaf ve Tayba bölgelerinde İsrail askerleri ile orduya ait araçlar, iş makineleri ve bir karargahın dron ve roketlerle hedef alındığı ifade edildi.