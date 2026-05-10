İran'da sanayi bölgesinde yangın!

İran'ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentindeki Murçehort Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı bildirildi. İsfahan Valiliği'nden yangına dair açıklama geldi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Murçehort Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir sanayi tesisinin bahçesinde yangın çıktı.

İsfahan Valiliği, bir sanayi tesisinin avlusunda paletlerin toplandığı alanda çıkan yangının çevredeki sanayi tesislerine yayılmaması için söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.