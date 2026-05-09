Rum basınından tepki çeken Türk bayrağı çağrısı

Rum basınının KKTC'yi "işgal bölgesi" olarak nitelendirdiğini aktaran Açıkgöz, söz konusu manşetin Rum tarafındaki rahatsızlığın yeni bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ancak görüşme öncesinde Rum basınında çıkan bir haber, diplomatik temasın önüne geçti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Christodoulides, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında dün dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Christodoulides (Arşiv)

"BU RESMİ TALEP DEĞİLDİ AMA RUM TARAFININ RAHATSIZLIĞINI GÖSTERİYOR"

Rıza Açıkgöz, görüşmede doğrudan böyle bir talebin gündeme gelmediğini vurgularken, Fileleftheros gazetesinin Hristodulidis'e yakınlığı nedeniyle söz konusu haberin Güney Kıbrıs'ın genel yaklaşımı gibi algılandığını söyledi.

Açıkgöz, "Görüşmede böyle bir talep yoktu aslında. Ancak Nikos Hristodulidis'e yakın bir gazete olduğu için onun talebi, Güney Kıbrıs'ın talebiymiş gibi görüldü" ifadelerini kullandı.

Rum kesiminin yıllardır Beşparmak Dağları'ndaki dev Türk bayrağından rahatsızlık duyduğunu belirten Açıkgöz, zaman zaman sosyal medyada yapay zekâ destekli görsellerle Türk bayrağının kaldırılıp yerine Rum bayrağı yerleştirilmiş sahte görüntüler üretildiğini anlattı.

"ORADA TÜRK'ÜN ŞEREFİ, NAMUSU VE BAYRAĞI VAR"

Beşparmak Dağları'ndaki bayrağın yalnızca bir sembol olmadığını vurgulayan Açıkgöz, "Orada Türk'ün şerefi var, namusu var, bayrağı var" sözleriyle bölgedeki hassasiyeti anlattı.

Dev Türk bayrağının yaklaşık 25 yıl önce Türk komandoları tarafından dağ yamacına işlendiğini ifade eden Açıkgöz, çalışmanın Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı komandolar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

GECE OLUNCA HEM TÜRKİYE HEM KKTC BAYRAĞI AYDINLANIYOR

Bayrağın yıllar içinde adanın en dikkat çekici sembollerinden biri haline geldiğini aktaran Açıkgöz, yaklaşık bir yıl sonra Tanju Mezunoğlu'nun başında bulunduğu ekibin bölgeyi ışıklandırdığını belirtti.

Açıkgöz, "Akşam saatlerinde hem Türkiye bayrağının hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının lambaları yanıyor" diyerek bölgedeki görsel etkinin özellikle geceleri çok daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

LEFKOŞA'NIN HER YERİNDEN GÖRÜLÜYOR

Beşparmak Dağları'ndaki dev Türk bayrağının yalnızca Kuzey Kıbrıs'tan değil, Güney Kıbrıs'ın birçok noktasından da görülebildiği belirtildi.

Açıkgöz, "Lefkoşa'nın neresinden bakarsanız bakın o bayrağı görebilirsiniz" ifadelerini kullanırken, Güney Lefkoşa dahil birçok Rum yerleşim bölgesinden bayrağın net şekilde seçilebildiğini söyledi.

Ayrıca Kıbrıs'a iniş yapan uçakların da havadan bu bayrağı rahatlıkla görebildiğini belirten Açıkgöz, bayrağın uzaydan dahi görülebildiğine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğunu aktardı.

RUM TARAFINDA BAYRAK RAHATSIZLIĞI SÜRÜYOR

Rum tarafının yıllardır bu sembolden rahatsızlık duyduğunu belirten Açıkgöz, "25 yıldır o bayrak oraya kazılı durumda" diyerek Türk varlığının sembolü olan görüntünün değişmeyeceği mesajını verdi.

A Haber canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullanan Açıkgöz, "Hani şarkıda denildiği gibi 'Adını dağlara yazdım yarim'… İşte o dağlardaki bayrak bizim Türk bayrağımızdır" sözleriyle Beşparmaklar'daki sembolün taşıdığı anlamı anlattı.

"O BAYRAK ORADA KALMAYA DEVAM EDECEK"

Kıbrıs'taki sıcak temasın gölgesinde yaşanan bayrak tartışması, ada siyasetindeki sembol savaşlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Rum basınındaki çıkışın ardından KKTC cephesinden verilen mesaj ise net oldu.

Açıkgöz, "O bayrak orada kalmaya devam edecek" ifadeleriyle Beşparmak Dağları'ndaki dev Türk bayrağının kaldırılmasına yönelik taleplerin karşılık bulmayacağını söyledi.